快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／盼用馬拉度納精神退英格蘭 麥克阿列斯特：或許梅西能做到

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷隊。 美聯社
阿根廷隊。 美聯社

2026世足賽

美加墨世足賽進入最高潮，在今天西班牙率先搶下今年首張冠軍賽門票後，「藍白軍團」阿根廷將與「三獅軍團」英格蘭爭另外一個爭冠資格，這場宿敵對決不僅攸關決賽門票，更因兩國悠久的歷史恩怨而備受矚目，面對即將到來的硬仗，阿根廷將士們紛紛表態，要以傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的精神為引領，力拚挺進最終決賽。

兩國在世足賽舞台最著名的交手，莫過於1986年的8強賽，當年馬拉度納一人獨進兩球，包括爭議十足的「上帝之手」以及連過五人被譽為世紀最佳的連環破門，率隊以2：1淘汰英格蘭，並最終奪冠。時隔40年，兩隊再次在四強狹路相逢，阿根廷陣中雖有當代球王梅西（Lionel Messi）坐鎮，但馬拉度納的無形影響力依舊是球隊的最佳催化劑。

「想複製馬拉度納當年的壯舉是不可能的，或許只有梅西辦得到。」目前效力於利物浦的阿根廷中場麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）在賽前記者會上坦言，近期社群網路上瘋傳許多馬拉度納當年的精采片段，這對團隊是一大鼓舞，「馬拉度納是我們國家的象徵，這些畫面提醒著我們他代表的意義，希望能承接當年那支金盃球隊的精神。」

身為上屆奪冠功臣，麥克阿利斯特與蒙提爾（Gonzalo Montiel）都深知大賽4強的殘酷與張力。儘管外界將焦點放在對手陣中由總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的英格蘭，以及正值巔峰的隊長凱恩（Harry Kane）、中場核心貝林漢（Jude Bellingham），但阿根廷依舊堅持將焦點放在自身的作戰方針，蒙提爾強調，「英格蘭是一支實力堅強的團隊，但我們會把焦點放在自己身上，我們已經準備好了，距離重返決賽只差最後一步。」

馬拉度納 世足賽 英格蘭 世足戰報 2026美加墨世足 梅西 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／「上帝之手」 40年後英格蘭阿根廷4強上演世仇對決

世足賽／將迎來生涯首度對決英格蘭 梅西：感覺很特別

世足賽／「上帝之手」加貝克漢紅牌事件 阿根廷擠下德國成英格蘭「頭號死敵」

世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

相關新聞

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

西班牙和法國4強賽雙強交鋒，西班牙上半場先靠十二碼罰球率先破門，讓法國本屆賽事首度嘗到落後滋味，下半場波洛（Pedro Porro）再補刀，加上門將西蒙（Unai Simón）的神勇演出，中場以2：0擊敗法國，除取得近3年的大賽將手3連勝，也搶下隊史第二張世界盃決賽門票，將挑戰2010年捧冠後再次舉起大力神盃。

世足賽／不敵西班牙無緣決賽 姆巴佩承認法國技術、戰術都輸

法國挑戰連3屆闖世界盃決賽卻踢到鐵板，今天四強賽以0：2敗給「無敵艦隊」西班牙，連三年大賽交手都失利後，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖說要擔起隊長責任，但也質疑總教練德尚（Didier Deschamps）的執教方式和戰術。

世足賽／法西戰主審出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：夠格執法嗎？

2026世界盃4強賽，西班牙以2比0擊敗法國，挺進冠軍戰，但賽後外界討論焦點卻不全在比賽結果，而是擔任主審的薩爾瓦多籍裁判巴頓（Iván Barton）。這名曾在日本隊比賽引發爭議的裁判，本場執法再度出現多起爭議判決，不僅讓場上球員與教練團不滿，也在社群平台掀起熱烈討論。

世足賽／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

不只延續美加墨世界盃連勝紀錄，西班牙今天四強賽以2：0踢下法國後更締造37戰不敗紀錄，追平義大利2018年到21年締造的歐洲球隊在男子國際賽的紀錄，讓西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）自信說，西班牙就是世界上最好球隊，「我們感覺自己所向披靡。」

世足賽／盼用馬拉度納精神退英格蘭 麥克阿列斯特：或許梅西能做到

美加墨世足賽進入最高潮，在今天西班牙率先搶下今年首張冠軍賽門票後，「藍白軍團」阿根廷將與「三獅軍團」英格蘭爭另外一個爭冠資格，這場宿敵對決不僅攸關決賽門票，更因兩國悠久的歷史恩怨而備受矚目，面對即將到來的硬仗，阿根廷將士們紛紛表態，要以傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的精神為引領，力拚挺進最終決賽。

世足賽／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

2026年美加墨世足賽準決賽點燃戰火，最受矚目的「英阿大戰」即將在亞特蘭大震撼登場，面對阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）本屆賽會已狂轟8球的炙熱狀態，英格蘭隊教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「老派的貼身盯防」來限制這位球王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。