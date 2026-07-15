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世足賽／不敵西班牙無緣決賽 姆巴佩承認法國技術、戰術都輸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
姆巴佩（Kylian Mbappé）。 歐新社
姆巴佩（Kylian Mbappé）。 歐新社

2026世足賽

法國挑戰連3屆闖世界盃決賽卻踢到鐵板，今天四強賽以0：2敗給「無敵艦隊」西班牙，連三年大賽交手都失利後，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖說要擔起隊長責任，但也質疑總教練德尚（Didier Deschamps）的執教方式和戰術。

西班牙中場核心羅德里（Rodri）表現活躍，法國進攻火力也受限制，前六場狂轟16球但今天上半場只有2次射門機會，沒有射正，下半場雖加強進攻但全場10次射門、3次射正都沒破網，姆巴佩進球數也停在8球，仍和阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）並列。

姆巴佩提到，法國以3個中場對上西班牙十分難打，「魯伊斯（Fabian Ruiz）和羅德里有充足的時間發揮，我們在逼搶方面缺乏溝通，我認為我們應該採取人盯人逼搶，迫使他們跟上我們的節奏。」

姆巴佩坦言，今天是西班牙完全控制了比賽，尤其上半場迪尼（Lucas Digne）踢到西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）被吹犯規，讓奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）踢進十二碼罰球後，氣勢更倒向西班牙。

「我們沒踢出想要的內容，技術和戰術層面都是。」姆巴佩補充說，沒能做出該做的事情是無法贏下世界盃四強賽，西班牙執行了比賽計畫和球隊特色，「他們喜歡控制球權和節奏，我們的計畫是高位逼搶，讓他們無法找到自己節奏。因為他們控制比我們更好，我們沒能做到，我們的技術太粗糙了，我們明明能對他們造成傷害卻沒能做到。」

姆巴佩提到，自家球隊今天就算掌控球權，第一腳觸球也不夠好，導致最終的失敗，「這讓人非常失望，但客觀來說，我們沒有具備進入決賽的條件。」

比賽尾聲因衝撞西班牙門將西蒙（Unai Simón）領到黃牌的姆巴佩，目前僅27歲，他強調身為隊長，必須承擔輸球責任，「我們想晉級決賽，但沒做到。」

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