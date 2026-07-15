世足賽／準決賽法國0：2輸給西班牙 球迷傷心度過國慶日

「高盧雄雞」法國隊今晚在世界盃足球賽準決賽以0比2敗給強敵西班牙，錯失進入決賽的機會，讓巴黎球迷度過了一個失望的國慶日。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體發文，祝賀西班牙晉級，同時向法國隊的努力致謝，「今晚的挫敗很難熬，但這支隊伍還年輕，還有大好未來」。

今天正好是法國國慶日，許多巴黎人穿上球衣、帶著國旗到餐館或酒吧看球，但氣氛從西班牙於第22分鐘率先得分開始就有些壓抑。比賽一結束，人潮幾乎在短短數秒間安靜散去。

在巴黎13區一處酒吧看球的班傑明（Benjamin）接受中央社記者訪問時表示：「我們超級失望，大家本以為法國隊能踢進決賽並贏得冠軍，現在大失所望，但西班牙踢得更好…很失望，但就這樣吧。」

他還說：「法國這次有致勝組合，包括姆巴佩（Kylian Mbappé）、狄姆貝利（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise），這真的是必勝3人組，但今晚就有點令人失望。」

不過班傑明補充道，這支隊伍表現一直很好，只是這場比賽未發揮應有水準，「我還是為他們感到驕傲，我們下次會以更強的姿態回來（參賽）」。

法國隊球星基姆巴佩（Kylian Mbappe）遭西班牙隊亞馬爾（Lamine Yamal）犯規後的反應瞬間。 路透社

另一名球迷阿納伊斯（Anaïs）說：「沒想到結果是這樣，本以為兩隊實力相當，因此2比0的結果很令人失望…原以為至少會進球，其實也有過一些機會，尤其在最後階段，很遺憾。」

她表示，法國隊在這屆賽事表現傑出，原本期待會有更好的結果，「但沒關係，我們還是有2顆星，還是很驕傲」。

法國於1998年、2018年兩度抱走世界盃冠軍，今年國家隊攻守俱佳，原本被看好很有可能在球衣繡上第3顆星，如今只能踢法國時間18日深夜11時（台灣時間19日清晨5時）的季軍賽。

法國賽前在國際足球總會（FIFA）排行榜上高居第1，西班牙第3。比賽結束後，西班牙躍居第1，法國退為第2。

阿根廷與英格蘭明天將踢另一場準決賽，勝方將於19日晚間9時（台灣時間20日凌晨3時）與西班牙一決高下。