世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

西班牙和法國4強賽雙強交鋒，西班牙上半場先靠十二碼罰球率先破門，讓法國本屆賽事首度嘗到落後滋味，下半場波洛（Pedro Porro）再補刀，加上門將西蒙（Unai Simón）的神勇演出，中場以2：0擊敗法國，除取得近3年的大賽將手3連勝，也搶下隊史第二張世界盃決賽門票，將挑戰2010年捧冠後再次舉起大力神盃。

西班牙前6戰僅有8強對比利時失1球，法國則是6戰攻進16球展現旺盛火力，不過今天反是西班牙先取得先機，上半場國迪尼（Lucas Digne）清球時沒注意到右側的西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal），直接踢中亞馬爾大腿，明顯的犯規讓西班牙獲得十二碼罰球機會。

這記罰球由奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀，他順利破門，踢進個人本屆第5顆進球，讓西班牙取得領先。

上半場西班牙取得1：0領先外，法國薩利巴（William Saliba）還在沒碰撞下突然坐到球場上，第30分鐘直接下場，讓法國被迫提前換人，突如其來的傷勢也可能讓薩利巴提前結束本屆世界盃。

下半場西班牙再發動攻勢，波洛（Pedro Porro）第58分鐘傳球給奧爾默（Dani Olmo）後馬上下沉，接到奧爾默回傳後把握門前機會，攻進西班牙第2球，讓西班牙擴大領先。

第61分鐘亞馬爾再破門，但被舉起越位旗，讓法國逃過一劫。不過法國接續幾次攻勢都被西蒙瓦解，比賽尾聲姆巴佩（Kylian Mbappe）有機會自由球直接攻門又踢飛，最終西班牙就以2：0奪勝，率先晉級美加墨世界盃決賽。

西班牙2024年歐國盃4強、去年歐國聯4強都擊敗法國，今天再延續對戰連勝，隊史第二次晉級世界盃決賽，將等明天凌晨衛冕軍阿根廷和英格蘭的勝隊會師最終戰。