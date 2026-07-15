世足賽／西班牙上半場罰球先破網 法國首度落後

西班牙和法國4強賽正面對決，由西班牙靠十二碼罰球率先破門，上半場踢完取得1：0領先，讓法國本屆賽事首度嘗到落後滋味。

近兩年都在大賽中擊敗過法國的西班牙，今天先搶得先機，法國迪尼（Lucas Digne）清球時沒注意到右側的西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal），直接踢中亞馬爾大腿，明顯的犯規讓西班牙獲得十二碼罰球機會。

這記罰球由奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀，他順利破門，踢進個人本屆第5顆進球，讓西班牙取得領先。

這是兩隊上半場唯一進球，也是西班牙5次射門中的唯一射正；前六戰轟進16球的法國上半場只有2次射門機會，沒有射正。

法國本屆首度陷入落後，第29分鐘薩利巴（William Saliba）還在沒碰撞下突然坐到球場上，第30分鐘直接下場，讓法國被迫提前換人，突如其來的傷勢也可能讓薩利巴提前結束本屆世界盃。