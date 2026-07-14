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世足賽／法國征戰世界盃遭種族歧視攻擊 多元融合反成箭靶

中央社／ 記者曾依璇巴黎14日專電
坎特、姆巴佩及登貝萊(左起)均是非裔代表法國出賽，引來議論。 新華通訊社
坎特、姆巴佩及登貝萊(左起)均是非裔代表法國出賽，引來議論。 新華通訊社

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法國隊在本屆世界盃足球賽來勢洶洶，今晚將與西班牙爭搶決賽門票。這支隊伍迭遭種族歧視言論攻擊，歷史學者指出，正因法國隊象徵多元社會成功融合，才屢屢成為目標。

巴拉圭在本屆16強賽遭法國淘汰後，巴拉圭參議員阿馬里拉（Celeste Amarilla）指稱法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）是「被殖民的喀麥隆人，裝作法國人」。

西班牙保守派前總理拉荷義（Mariano Rajoy）日前也撰文說，這支法國隊「沒有法國人」。

巴黎人報（Le Parisien）報導，西班牙陣中新星耶馬（Lamine Yamal）被記者問到此事時說，比起賽事本身，這件事沒必要多談，「但若要說足球有什麼用處，那就是融合社會，法國和我們就是最好的例子，我們就是融合的範例；說到底，這就是足球」。

西班牙球員伊格禮夏斯（Borja Iglesias）也聲援法國隊：「我很訝異還有人停留在這種想法，因為現在生活和社會已如此多元，每個人都很獨特，這正是我們的財富。」

西班牙球員庫巴西（Pau Cubarsí）也表示，無論膚色為何，為法國隊效力，就是法國人。

這不是法國隊第一次成為種族歧視的受害者。2018年法國二度奪得世界盃冠軍時，時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）就聲稱「實際上是非洲贏了，那些來到法國的非洲移民」。

法國已故極右翼政治人物尚馬力．雷朋（Jean-MarieLe Pen）也曾於1996年歐洲國家盃（Euro 1996）期間表示，「從外國引進球員、將他們稱為法國隊是人為行動」，還指責一些球員沒唱法國國歌「馬賽曲」（ la Marseillaise）。尚馬力是當前極右翼總統參選人瑪琳（Marine Le Pen）的父親，於2025年1月逝世。

法國隊頻頻成為種族歧視言論目標，研究移民與運動問題的歷史學者蓋斯陶（Yvan Gastaut）認為，原因在於法國隊象徵多元文化的成功。

蓋斯陶接受巴黎人報專訪時指出，相關言論反映這些人不瞭解法國及其歷史和社會，法國是一個移民和殖民國家，並從這種多元性受益，國家隊中最優秀的人才來自不同背景，而這引來其他人的嫉妒和仇恨言論，因為他們不瞭解或簡化了法國歷史。

法國目前在國際足球總會（FIFA）排行榜上高居第一，西班牙暫居第3，次於阿根廷。這3隊與第4名的英格蘭都踢進本屆世界盃4強。

法國隊上月30日以3比0淘汰瑞典後，姆巴佩在社群媒體發文說：「我們不好惹⋯」他的隊友拉克羅瓦（Maxence Lacroix）和柯納特（Ibrahima Konaté）本月12日接受媒體訪問時也引用了這句口號。

拉克羅瓦說，這句口號展現法國隊的心態，用以激勵隊友，表明「這支隊伍全是渴望抬頭挺胸從比賽中脫穎而出的戰士」。

法國與西班牙將於今晚（台灣時間15日凌晨3時）爭奪決賽門票。

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