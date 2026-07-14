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世足賽／準決賽前夕 法國教頭讚對手西班牙是奪冠熱門

中央社／ 達拉斯13日綜合外電報導
法國隊教頭德尚。 歐新社
法國隊教頭德尚。 歐新社

2026世足賽

法國「藍衫軍」即將與西班牙隊進行萬眾矚目的世界盃準決賽，法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）今天表示，他仍然認為西班牙是本屆世界盃的奪冠熱門。

法新社報導，法國隊明天將與西班牙隊在美國德州阿靈頓（Arlington）的AT&T體育場（AT&T Stadium）較量。各界普遍認為這場比賽是本屆最優秀的兩支隊伍提前強碰。

法國隊在晉級之路上表現亮眼；西班牙隊首場比賽對上沒沒無聞的維德角，意外以0比0踢和，之後才逐漸找回氣勢。

然而，德尚仍堅稱法國隊在明天的比賽中會是弱勢的那一方。法國最近兩次對上西班牙皆吃下敗仗。

德尚在談到西班牙隊時說道：「忘掉第一場對維德角的比賽。自那之後，西班牙已證明他們是奪冠熱門。」

他稱讚西班牙攻守俱佳，「過去6、7場比賽只失了一球」。

德尚還提到，西班牙隊總教練戴拉佛恩特（Luis dela Fuente）很清楚大家對西班牙有很高的期待，「我不想給路易斯（戴拉佛恩特）增加額外的壓力」。

西班牙 世界盃 法國 世足戰報 2026美加墨世足

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