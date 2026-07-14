世足賽／年收破25億！25歲哈蘭德竟投資西洋棋 打造多元商業帝國

2026美加墨世界盃8強賽，挪威歷經延長賽後以1：2遭英格蘭逆轉，無緣挺進4強，也讓頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）的首次世界盃之旅畫下句點。不過年僅25歲的他，不只在球場上締造驚人成就，場外的投資布局與商業版圖同樣備受矚目。

哈蘭德自2019年效力薩爾斯堡紅牛（Red Bull Salzburg）時一戰成名，2020年加盟多特蒙德（Borussia Dortmund），2022年轉戰英超豪門曼城（Manchester City）後迎來生涯高峰。至今他在俱樂部與國家隊累計攻進超過300球，不僅贏得多座英超冠軍與歐洲金靴獎，也曾率領曼城奪下隊史首座歐洲冠軍聯賽冠軍。

根據《富比士》報導，哈蘭德光是場上收入就高達6000萬美元，若加上代言收入，年收入約可達8000萬美元，折合約新台幣25.7億元。

不過，哈蘭德並未只依靠足球收入累積財富。他透過設於盧森堡的個人投資公司「Pillage」，布局金融科技、房地產與新創企業，近年更跨足西洋棋產業。今年3月，他對挪威西洋棋公司（Norway Chess）進行天使投資，並與挪威企業家博格（Morten Borge）共同創立賽事公司「Chess Mates」。

哈蘭德結束世足旅程返回挪威。 路透社

哈蘭德還推出總獎金至少270萬美元的「全西洋棋世界錦標賽」（Total Chess World Championship）。對於投資西洋棋，他曾表示，西洋棋有助於提升思緒，且與足球在判斷、策略與決策上有明顯相似之處。

除了西洋棋與新創事業，哈蘭德也投資多個品牌。他持有運動恢復科技公司「Hyperice」與北歐行李箱品牌「Db」股份，也是挪威配飾品牌「Bon Dep」的少數股東之一。該品牌旗下爆紅髮圈「KKNEKKI」，正是哈蘭德比賽時綁長髮常使用的髮圈，他本人也擔任品牌代言人。

房地產方面，哈蘭德同樣大手筆布局。他擁有價值約700萬美元的西班牙馬貝拉（Marbella）豪宅、價值約350萬美元的挪威奧斯陸景觀公寓，以及位於英格蘭柴郡（Cheshire）、價值約821萬美元的10居室奢華別墅。此外，他也收藏多輛名車與價格不菲的愛馬仕柏金包。

哈蘭德的事業版圖甚至延伸至好萊塢。今年他將在挪威導演茲瓦特（Harald Zwart）執導的冒險喜劇動畫電影《維京女王》（Viqueens）中，親自為一位同樣名叫「哈蘭德」的維京戰士配音，跨足影視娛樂領域。

本屆世界盃，哈蘭德率領挪威殺進8強，寫下隊史最佳紀錄，雖然最終不敵英格蘭止步，但他在球場上的進球能力與領袖地位已再次獲得證明。更令人驚訝的是，這位年輕前鋒在場外同樣展現超齡的商業眼光，從西洋棋、新創投資、精品品牌、房地產到動畫電影，哈蘭德正逐步打造屬於自己的多元商業帝國。