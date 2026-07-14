世足賽／期待對決梅西 英格蘭21歲中場：是千載難逢機會

英格蘭將和衛冕軍阿根廷爭奪決賽門票，對英格蘭21歲中場奧賴利（Nico O'Reilly）來說，也是能對決阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）的難得機會，讓他直呼期待。

本屆賽事期間度過39歲生日的梅西，生涯已經8度奪下金球獎，六度參加世界盃締造無數紀錄，目前是賽史進球王和助攻王，本屆將是世界盃「最後一舞」，台灣時間周四凌晨3點也是國際大賽首度遭遇英格蘭，第一次也可能是絕響。

俱樂部賽場不曾碰過梅西，奧賴利非常期待世界盃和這位阿根廷傳奇球星交鋒，可能和梅西一對一，他說：「這是千載難逢的機會，梅西職業生涯已接近尾聲，就我個人而言，他是足球史上最偉大的球員。是的，我已經迫不及待想迎接挑戰了。」

俱樂部賽場不曾碰過梅西，奧賴利(圖)非常期待世界盃和這位阿根廷傳奇球星交鋒。 法國新聞社

儘管年紀已逼近不惑，梅西在本屆世界盃仍有亮眼表現，小組賽第一場碰阿爾及利亞就上演「帽子戲法」，目前攻進8球和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）並列第一，賽史21顆進球也獨居領先。

英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）提到，梅西職業生涯有無數進球，「時隔這麼久終於能和他交手，真是太棒了，我從小就看他踢球。我們都知道他有多出色，知道阿根廷是優秀球隊，我們不能只指望限制梅西，要專注於他們的其他優勢和我們可以利用的弱點。」