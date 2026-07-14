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FIFA 世界盃™四強賽爭冠將登場 中華電：將再創收視及訂戶數新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2026世足賽

2026 FIFA世界盃™進入最後高潮，中華電（2412）指出，MOD、Hami Video 15日凌晨起持續直播四強賽、季軍賽、冠軍賽，與球迷一同緊盯法國、西班牙、英格蘭、阿根廷等晉級勁旅，誰拿回「大力神盃」。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，今年MOD、Hami Video直播2026 FIFA世界盃™，今年打到八強賽，Hami Video全站累積流量已超越上屆總量，八強賽收視率也超過上一屆卡達世界盃的總冠軍賽，預期進入四強賽，將持續推升收視率、訂戶數、流量，預期收視率及訂戶數都將再創新高。目前Hami Video訂戶數超過百萬。

2026 FIFA世界盃™為歷屆規模最大，衛冕軍阿根廷是萬眾焦點，7月12日於8強賽對戰瑞士在延長賽破門超前之際，刷新Hami Video本屆最高付費用戶同時上線數紀錄，並已超過上屆冠軍賽逾四成，同日英格蘭超前挪威進球及7月8日阿根廷16強賽賽末逆轉埃及時刻，則締造第二、第三高紀錄。

中華電信指出，梅西、姆巴佩、C羅等球星所屬國家隊成為智慧提醒追蹤數前三名，賽事儀錶板的熱搜關鍵字，由阿根廷拔頭籌外，挪威從小組賽第8名到16強賽上升至第5名，搜尋次數成長127%為最高比例；熱點回看第一名為阿根廷與瑞士之戰延長賽開始，接續為8強賽英格蘭貝林漢二度進球、8強賽挪威小將驚奇一腳破門，高潮迭起戰況帶動Hami Video全站累積流量已超越上屆總量，預期四強賽起的巔峰對決，可望再推升FIFA世界盃™收視熱潮。

中華電信強調，轉播2026 FIFA世界盃™，場場提供充滿科技感、賽後原音訪問的獨家動態雷達視角以及熱點回看、VOD等收視服務，Hami Video並有24小時專屬頻道、互動聊天室及可個人化設定的賽事儀錶板儀錶板n>與智慧提醒等便利功能提升客戶觀賽體驗。

此外，中華電信指出，7月20日冠軍賽還有FIFA世界盃™首度導入比照美式足球超級盃規模的「中場秀」，演出陣容包括超級天后瑪丹娜、夏奇拉以及小賈斯汀與天團BTS，歡迎球迷鎖定MOD、Hami Video，盡情享受FIFA世界盃™所帶來的足球魅力。

中華電信表示，以高品質、穩定及創新科技的轉播服務陪伴全民一起瘋足球，即日起至7月20日期間，提供客戶最多元實惠的收視方案，包括網路門市新租MOD家速方案，最高加碼送Hami Point 2,000點；行動、寬頻客戶加購Hami Video電視運動館年約方案（綁約12個月），每月只要129元並加碼贈Hami Point 100點；於Hami Video網路/APP訂閱電視運動館90天方案優惠價399元、180天方案優惠價699元。

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