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世足賽／軍心渙散！巴西遭淘汰僅1人搭機返國 總統怒批「真的是恥辱」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西本屆世界盃寫下36年最糟糕戰績，賽後更只有1人搭機返國，悽涼景象讓總統魯拉怒批「真的是恥辱」。 新華社
巴西本屆世界盃寫下36年最糟糕戰績，賽後更只有1人搭機返國，悽涼景象讓總統魯拉怒批「真的是恥辱」。 新華社

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巴西在世界盃16強不敵挪威，寫下36年最糟糕戰績，賽後更只有1人搭機返國，其他球員則是尋找其他地方渡假，悽涼景象讓總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）怒批「真的是恥辱」。

「五星巴西」本屆世界盃16強就「滑鐵盧」，以1：2遭挪威爆冷淘汰，寫下1990年16強敗給阿根廷後的最糟戰績，同時也延續2002年世界盃奪冠後最長的無冠黑暗時期，並且淘汰賽6度對上歐洲球隊都輸球。

這支曾經的冠軍勁旅在1994、1998及2002年三屆世界盃拿下2冠1亞的輝煌戰績，但2006年後的5次參賽都沒有再闖入冠軍賽，更有4次止步於8強。

本屆世界盃輸球後巴西多半球員也沒有搭機返國，而是各自前往其他地方度假，內馬爾（Neymar）就轉機拉斯維加斯參加德州撲克大賽，維尼修斯（Vinicius Junior）則疑似與前女友在遊艇上親密狂歡，僅桑托斯（Danilo Santos）1人搭乘專機回到巴西，場景相當淒涼，也讓魯拉出席活動時無情批評「26人參賽卻只有1人回國，真的是一大恥辱，但我想如果他們贏了，大家都會在這跳舞吧！ 」

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