世足賽／一路陪伴挪威成小小幸運符 哈蘭德IG邀球迷為「浣熊公仔」命名

挪威結束了睽違28年的世界盃之旅後搭機返國，原本應該是歡慶英雄回歸的時刻，不料卻被當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）下飛機時抱著的「浣熊」標本搶走鎂光燈。有趣的是，哈蘭德甚至在個人社群上發出限時動態，邀請球迷一起為這隻超搶眼的小浣熊命名。

據了解，這隻浣熊標本來自美國德州城市達拉斯的牛仔用品店「狂野比爾的西部商店」（Wild Bill's Western Store），並且早在小組賽擊敗象牙海岸後，哈蘭德就在這間店選購了牛仔帽、牛仔靴及標本等紀念品，「血拚」過程也拍攝成影片紀錄在他的YouTube個人頻道。

哈蘭德返回家鄉挪威後，在社群上大方分享自己與「新夥伴」合照，同時也透過IG限時動態發起投票活動，請大家分別在牛仔（Cowboy）、遊俠（Ranger）、德州（TEX）和車輪上的浣熊（R.O.W., aka Raccoon On Wheels）4個中選擇一個，做為新夥伴的名字。 哈蘭德發限時動態邀請球迷投票命名 截自IG

挪威隊友貝格（Patrick Berg）透露，這隻小浣熊在世界盃征程一直陪伴球隊，無論去到什麼城市、飯店都會有這個小小吉祥物，久而久之隊員也將牠當作幸運符，「而且我一開始不知道這是哈蘭德買回來的紀念品。」不過浣熊標本因哈蘭德的人氣影響，火速銷售一空，目前已無庫存。