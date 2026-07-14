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世足賽／四強15日起爭冠 中華電MOD、Hami Video 場場創新科技轉播

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信宣布MOD與Hami Video將持續直播世界盃最後賽程，並以多項科技互動功能提升觀賽體驗，阿根廷等強隊更推升平台收視與流量創新高。 路透
中華電信宣布MOD與Hami Video將持續直播世界盃最後賽程，並以多項科技互動功能提升觀賽體驗，阿根廷等強隊更推升平台收視與流量創新高。 路透

2026世足賽

2026 FIFA世界盃進入最後高潮，中華電信表示，MOD、Hami Video 15日凌晨起持續直播四強賽、季軍賽、冠軍賽，與球迷一同緊盯法國、西班牙、英格蘭、阿根廷等晉級勁旅，爭取高舉「大力神盃」的至高榮耀。中華電信表示，每場都將提供充滿科技感、賽後原音訪問的獨家動態雷達視角以及熱點回看、VOD等收視服務，Hami Video並有24小時專屬頻道、互動聊天室及可個人化設定的賽事儀錶板與智慧提醒等便利功能提升客戶觀賽體驗。

中華電信表示，2026 FIFA世界盃為歷屆規模最大，讓比賽充滿更多話題，衛冕軍阿根廷仍是萬眾焦點，在7月12日八強賽對戰瑞士在延長賽破門超前之際，刷新Hami Video本屆最高付費用戶同時上線數紀錄，已超過上屆冠軍賽逾四成，同日英格蘭超前挪威進球及7月8日阿根廷16強賽賽末逆轉埃及時刻，則締造第二、第三高紀錄。

梅西、姆巴佩、C羅等球星所屬國家隊成為智慧提醒追蹤數前三名，賽事儀錶板的熱搜關鍵字，由阿根廷拔頭籌外，挪威從小組賽第八名到16強賽上升至第5名，搜尋次數成長127%為最高比例；熱點回看第一名為阿根廷與瑞士之戰延長賽開始，接續為八強賽英格蘭貝林漢二度進球、八強賽挪威小將驚奇一腳破門，高潮迭起戰況帶動Hami Video全站累積流量已超越上屆總量，預期四強賽起的巔峰對決，可望再推升FIFA世界盃收視熱潮。

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