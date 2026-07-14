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世足賽／巴西一哥和「超辣前女友」疑複合 遊艇清涼打扮引球迷熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西球星維尼修斯（Vinicius Junior）、前女友維吉妮亞（Virginia Fonseca）。圖／法新社、維吉妮亞IG（合成照）
巴西球星維尼修斯（Vinicius Junior）、前女友維吉妮亞（Virginia Fonseca）。圖／法新社、維吉妮亞IG（合成照）

2026世足賽

巴西在世足賽16強輸給挪威，超級球星維尼修斯（Vinicius Junior）竟在比賽不久後，就疑似和超辣前女友維吉妮亞（Virginia Fonseca）在遊艇上親密狂歡，引發球迷熱議。

現年26歲的維尼修斯是巴西隊王牌，本屆賽會4顆進球，效力西甲豪門皇家馬德里的他，目前IG有6282萬粉絲追蹤。27歲的維吉妮亞也是巴西紅人，IG有5659萬追蹤，曾與巴西知名歌手費利佩（Zé Felipe）有一段5年婚姻，有1個兒子和2個女兒。

維尼修斯和維吉妮亞2025年底公開交往，2026年5月宣布分手。不過最近兩人出現在遊艇上，女方坐在男方腿上的親密照，被網友瘋傳。

維吉妮亞在個人IG連發3篇文章，許多在遊艇身穿火辣比基尼玩樂的照片，維尼修斯都出現在留言區互動，因此外界推測兩人已複合。有部分巴西球迷在社群平台上開轟維尼修斯，剛吞下敗仗就在狂歡；但也有部分球迷認為，球員比賽結束後本來就有私人空間。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 巴西 維尼修斯

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