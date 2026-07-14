世足賽／阿根廷爭議不斷！破470萬人聯署「滾出世界盃」

阿根廷挺進世足賽4強，但許多球迷不滿國際足總（FIFA）偏袒阿根廷，最近出現一個名為「argentinaout.com」的網站，目標是500萬人聯署將阿根廷逐出世足賽，目前已破470萬人。

該網站指出FIFA偏袒阿根廷的多項罪狀，包含對陣埃及比賽偏袒阿根廷、阿根廷的對手世界排名較低、阿根廷點球數過多、阿根廷明顯犯規被忽視。

另外還提到多起阿根廷球迷種族歧視案例，包含對知名實況主IShowSpeed種族歧視。FBI調查阿根廷足總涉嫌洗錢和詐騙也出現在罪狀上。

不過該網站並非任何官方機構，可能只是球迷自製的網站，但仍在4強賽前夕，吸引全球足球迷關注。