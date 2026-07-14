世足賽／挪威前鋒「自幹」被網暴家人也遭殃 女友悲痛籲「發文前再想一下」

挪威在8強戰不敵英格蘭，以1：2遭延長賽逆轉遺憾淘汰，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在一球進攻無視哈蘭德（Erling Haaland）選擇「自幹」被擋下，賽後球迷在他的個人社群留言怒罵，現在連家人都遭到波及，讓他的伴侶塞爾納斯（Lena Selnes）感到不捨並呼籲大家發表評論前再多想一下。

這一球發生在挪威1：0領先時，索爾洛特面對「2打1」的絕佳進攻機會，卻沒有選擇傳球給門戶大開且火力凶猛的哈蘭德，直到對手回防包夾後才「自殺式射門」被擋下。賽後他除了向球迷道歉外，也表示當下認為傳球路線遭封鎖才射門，並不是為了數據才選擇獨自進攻。

不過網友對這份澄清並不買單，不但灌爆索爾洛特個人社群指責對方「戰犯」、「英格蘭間諜」，更是連伴侶都不放過。最終忍無可忍的塞爾納斯在媒體公開威脅訊息，包括「告訴你丈夫滾出挪威，從懸崖跳下去」、「拜託那個笨蛋去自殺吧」等，更有「我要殺了他」的直接威脅。

塞爾納斯個人社群也充滿對索爾洛特的罵聲，網友紛紛留言「妳男友是英格蘭英雄」、「求你叫他傳球，還有隊上有個超強的人叫哈蘭德」等，讓塞爾內斯悲痛表示：「世界盃和足球帶來歡樂的同時也帶來憎恨。即便我不想管這些，但看到還是不得不關注，也希望大家無論什麼狀況下，發表這些評論前都要再思考。」