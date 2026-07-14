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世足賽／亞馬爾19歲生日放話不怕法國！盼西班牙晉級決賽當最棒禮物

中央社／ 綜合外電報導
西班牙天才亞馬爾歡度19歲生日。 新華社
西班牙天才亞馬爾歡度19歲生日。 新華社

2026世足賽

西班牙隊新星亞馬爾（Lamine Yamal）今天歡度19歲生日。他表示，面對即將登場的世界盃4強賽，自己毫無畏懼，只要球隊能夠晉級，就是最好的生日禮物。

法新社報導，效力西甲巴塞隆納（Barcelona）的亞馬爾上週在西班牙以2比1擊敗比利時晉級4強後受訪表示，相較於西班牙，近年曾多次敗給西班牙的法國更應該感到害怕，這番言論引發外界討論。

亞馬爾今天在記者會上神情輕鬆地表示，「有人問我會不會害怕法國，我說不會。我們是歐洲冠軍，這就是足球。」

他透露已經買了1條鑲滿寶石的粗項鍊作為自己的19歲生日禮物，不過他認為最好的生日禮物還是西班牙晉級將於19日舉行的世界盃決賽。

他說：「我目前還沒有收到太多禮物。最棒的禮物就是今天贏球，然後前進紐約（參加冠軍賽）。」

本屆世界盃多名球星火力全開，相較之下亞馬爾至今僅攻入1球，但他表示，希望能在對法國一役繼續有所斬獲。

他指出，「我不會特別執著於進球，但能在這樣的比賽中破門總是很特別的經驗。我接受這項挑戰，這也是我來到這裡的原因」。他還承諾，這將是一場「讓球迷賞心悅目的比賽」。

談到這場關鍵戰役的重要性，亞馬爾依舊保持一貫的從容。

他說：「人生中比踢一場足球賽更困難的事情很多，所以我很平靜。我不覺得有額外壓力，我會像平常一樣上場，全力為球隊而戰。」

世界盃 法國 西班牙 世足戰報 2026美加墨世足

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