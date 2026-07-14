世足賽／稱西班牙是冠軍最大熱門 法國教頭無懼：我們想進決賽

法國和西班牙台灣時間明天凌晨3點將在四強賽正面交鋒，法國總教練德尚（Didier Deschamps）預測這會是場「精彩絕倫」的對決，期待和奪冠呼聲最高的「無敵艦隊」爭奪美加墨世界盃決賽門票。

今年世界前4包辦前4強，德尚表示西班牙是外界預測的冠軍最大熱門，「他們6場球只失1球，我們知道這會是場精彩絕倫的比賽。西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）和我都知道如何防守，兩隊進攻實力都好，我們可以想像會是場精彩的比賽。」

兩軍2024年歐國盃4強賽也曾碰頭，西班牙奪勝後最終摘下金盃，不過德尚強調已是過去式，「西班牙贏過，但我期待的是明天的比賽。我們已經達到另個層級，我們希望進到決賽。」

法國前兩屆都打進決賽，留下一冠一亞，若能連三屆打進決賽將追平德國和巴西紀錄，成為世界盃史上第3支連三屆打進決賽的隊伍。德國是1982年、86年和90年都叩關決賽，巴西是1994年、98年和2002年締造紀錄，不過今年兩隊都在淘汰賽早早出局。

法國目前拿下的2座世界盃冠軍，德尚都有參與其中，他是1998年隊史首冠的冠軍成員，2018年以教練身份率隊捧起大力神盃，但上屆卡達世界盃敗給阿根廷，挑戰衛冕差最後一步。