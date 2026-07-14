世足賽／「上帝之手」加貝克漢紅牌事件 阿根廷擠下德國成英格蘭「頭號死敵」

英格蘭即將在4強戰對上阿根廷，這場「世仇宿命對決」引起外界關注，近期英國足球媒體《Planet Football》也評選出「三獅軍團」在國際賽場的6大死敵，而「潘帕斯雄鷹」不負眾望，憑藉著賽場上的歷史時刻擊敗德國和蘇格蘭，成為「頭號敵人」。

英格蘭與阿根廷的恩怨從1966年世界盃淘汰賽開始，當時的主帥藍西（Alf Ramsey）曾嘲諷阿根廷球員「野獸」，後續19~20年代初兩隊不斷糾纏，包含1986年前球王馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」以及1998年西蒙尼（Diego Simeone）誘使貝克漢（David Beckham）吞紅牌等，兩隊交手不僅充滿爭議與歷史時刻，場上火藥味也總是相當濃厚。此外，這是現任阿根廷球王梅西（Lionel Messi）21年國家隊生涯中首次對上英格蘭，更令這場對決話題度滿滿。

排名第2的德國同樣在足球競技方面貢獻經典時刻，無論是2001年英格蘭傳奇歐文（Michael Owen）在慕尼黑上演帽子戲法、2010年世界盃英格蘭「鐵人」蘭帕德（Frank Lampard）被沒收的「幽靈進球」，到2020年歐國盃甜蜜復仇德國，英德大戰用純粹的足球讓粉絲大飽眼福。

英格蘭歷史最悠久的敵人蘇格蘭排名第3，外媒分析兩隊的競爭更多是來自於歷史及文化脈絡，如同「大哥急於證明自己，弟弟則握有主導權」的狀況，另一支因文化、民族等脈絡影響的球隊為排名第4的愛爾蘭。