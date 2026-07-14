世足賽／姆巴佩、登貝萊、奧利塞齊發威？ 法國豪華攻擊群挑戰西班牙防線

本屆世界盃至今未嘗敗績的法國與西班牙，台灣時間15日凌晨將爭奪冠軍戰門票。這場法西大戰，法國有著強大進攻火力，西班牙則以腳法精湛與防守聞名，堪稱典型的矛與盾之爭。

法國與西班牙都是國際足壇強者，可是兩隊先前在歷屆世足僅交手過1次，當時法國在2006年德國世界盃是以3比1擊敗西班牙。隨後，西班牙在2010年封王，法國也於2018奪下隊史第2冠。

法國目前高居國際足總（FIFA）世界排名龍頭，這支隊伍由上屆金靴獎得主姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍，本屆賽事全隊累計攻進14球、僅失2球，同時在對戰中都未曾落後對手。

姆巴佩個人本屆已攻進8球，目前與阿根廷名將梅西（Lionel Messi）並列進球榜第一。他職司「高盧雄雞」前鋒，儘管在對摩洛哥一役疑似因衝撞受傷，但現在看來身體似乎無恙。

姆巴佩與金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembele）將是法國強大火力來源，加上奧利塞（Michael Olise）的速度與盤帶經常可以撕開對手防線，他們將是西班牙後衛最頭疼的防守重點。

供輸方面，掌管中場拉比奧（Adrien Rabiot）對賽事充滿信心，當然這一切都在總教練德尚（Didier Deschamps）掌握之中。德尚在擊敗摩洛哥晉級後表示，「這是一段人生旅程，雖然球員是我挑選的，但每天和這支球隊在一起非常重要。」

德尚曾以球員又以教練身分贏得世足冠軍，他將在本屆世界盃後卸任，希望能以個人第3冠結束長達14年的國家隊總教頭生涯。

西班牙與法國同樣是第17次參加世界盃，但這2支球隊只有1支能挺進決賽。西班牙一路殺進4強，雄厚本錢來自於穩固的防守，比利時的進球是鬥牛士軍團本屆失去的第1分，許多媒體都認為法西之戰等於是冠軍戰提前開打。

西班牙本屆世足至今僅失1球，展現銅牆鐵壁的防守。 法新社

西班牙總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）指揮全軍尋回早期代表性的控球風格，法國雖有火力，但必須先從西班牙腳下奪回球權才能展開攻勢。另外，法國還要面對西班牙門神西蒙（Unai Simón），他締造世界盃連續650分鐘不失球紀錄，直到比利時在8強賽第41分鐘破門為止。

另一方面，西班牙明星小將拉馬爾（Lamine Yamal）也是隊中話題人物。他是2024年力擒法國並於歐洲國家盃封王的主力，也是2025年歐洲國家聯賽再勝法國的成員。今天剛滿19歲的拉馬爾，世界盃首亮相仍受腿筋傷勢困擾，目前雖只有1顆進球，但在對比利時一役榮膺全場最佳球員。

拉馬爾受訪表示，「我認為，如果法國真的需要怕誰，依我看應該就是我們。畢竟先前淘汰他們的就是我們。」

不過「鬥牛士軍團」近2戰都靠替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）在下半場攻入關鍵致勝球，火力上似乎有點薄弱。西班牙在分組賽首戰意外與維德角0比0踢和後，此後各戰合計攻進10球、僅失1球。

西班牙中場巴埃納（Alex Baena）表示：「我認為從首戰到現在，球隊一直需要找回節奏感，畢竟我們已經很久沒有齊聚一堂。」他並補充，隨著比賽與訓練次數增加，「球隊表現也愈來愈好」。

這是法國隊史第7次闖進世界盃4強，也是近8屆世界盃中的第5次；西班牙隊史中唯二的4強紀錄，分別是1950年，以及2010年的封王之旅。