快訊

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

荷莫茲海峽淪戰場！2艘阿聯油輪遭巡弋飛彈擊中 釀1死8傷

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／挪威返國水門禮、划船儀式迎接 哈蘭德抱「浣熊」下機引話題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈蘭德（Erling Haaland）。 歐新社
哈蘭德（Erling Haaland）。 歐新社

2026世足賽

挪威男足日前在北美世足賽賽場上締造歷史，儘管最終於8強戰惜敗英格蘭、遺憾止步，但寫下隊史首度闖進世足賽8強的輝煌紀錄，仍讓全挪威舉國沸騰，挪威全隊於今天搭機返抵首都奧斯陸，受到數萬名瘋狂球迷的英雄式歡迎，現場萬人空巷，場面極其壯觀。

這支由「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與隊長厄德高（Martin Odegaard）領軍的北歐勁旅，在暌違28年重返世足賽舞台後，便一路上演驚奇。他們不僅在16強淘汰賽中一舉擊敗曾五度奪冠的傳統強權巴西，哈蘭德更在個人首屆世足賽中瘋狂轟入7球，將其世界頂級神鋒的名號與身價推向全新巔峰。

根據挪威國家隊官方社群發布的影片，當代表隊專機飛入挪威領空時，軍方特別派出戰鬥機升空伴飛護航。當班機降落奧斯陸機場，地勤人員隨即以最高規格的「水門禮」迎接英雄歸國。有趣的是，哈蘭德步出機艙時，手上竟抱著一隻拿著空瓶的浣熊標本當作北美之行的紀念品，反差萌的逗趣畫面瞬間引發全場爆笑。

隨後，王儲哈康（Crown Prince Haakon）等王室重要成員也親自加入慶祝行列，在數萬名高喊球員名字的球迷見證下，王儲親自擂鼓，帶領全場展開挪威今夏在世足賽賽場上爆紅的「維京式划船（Viking Row）」慶祝儀式。挪威隊隨後登上開篷巴士展開封王級別的勝利遊行，球員與市民夾道互動，感謝彼此共同創造了挪威足球史上的黃金夏日。

挪威 哈蘭德 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／挺進8強 挪威王儲與群眾肩並肩「維京划船」同慶

世足賽／哈蘭德為一件事淚灑球場 女友暖心發文：這段回憶會永遠珍藏

世足賽／哈蘭德裸上身被挪威公主抱抱秒害羞臉紅 對手巴西也來致意

世足賽／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了

相關新聞

挪威划船過頭了？國族狂熱的敏感紅線在哪

世足「維京划」熱潮：挪威國族認同與極端主義間的維京元素爭議

世足賽／亞馬爾稱「法國該懼怕我們」 巴薩隊友緩頰：純粹的自信

2026世足賽進入最後4強高潮，頂著歐洲冠軍光環的「無敵艦隊」西班牙，即將在德州阿靈頓迎戰「高盧雄雞」法國，這場四強巔峰對決不僅是上屆歐國盃準決賽的翻版，更因西國天才亞馬爾（Lamine Yamal）一席「法國該懼怕我們」的言論，讓比賽未戰先聞煙硝味。不過，法國主力後衛孔德（Jules Kounde）隨即展現大將之風為巴塞隆納隊友緩頰，強調這絕非挑釁，而是純粹的「自信展現」。

世足賽／挪威返國水門禮、划船儀式迎接 哈蘭德抱「浣熊」下機引話題

挪威男足日前在北美世足賽賽場上締造歷史，儘管最終於8強戰惜敗英格蘭、遺憾止步，但寫下隊史首度闖進世足賽8強的輝煌紀錄，仍讓全挪威舉國沸騰，挪威全隊於今天搭機返抵首都奧斯陸，受到數萬名瘋狂球迷的英雄式歡迎，現場萬人空巷，場面極其壯觀。

世足賽／4強對決衛冕軍阿根廷 英格蘭門將強調能冷靜迎戰

英格蘭闖進美加墨世界盃最後4強，離終結60年「冠軍荒」只差最後2勝，門將皮克福德（Jordan Pickford）自信說，球隊4強賽面對衛冕軍阿根廷可以保持冷靜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。