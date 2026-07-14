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世足賽／4強對決衛冕軍阿根廷 英格蘭門將強調能冷靜迎戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）。 路透通訊社
英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）。 路透通訊社

2026世足賽

英格蘭闖進美加墨世界盃最後4強，離終結60年「冠軍荒」只差最後2勝，門將皮克福德（Jordan Pickford）自信說，球隊4強賽面對衛冕軍阿根廷可以保持冷靜。

這場4強賽將於台灣時間周四凌晨3點開戰，阿根廷有當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）領軍，目標是打破1962年後衛冕軍都連霸失利的「冠軍魔咒」。

這是1998年後英格蘭和阿根廷首度在世界盃淘汰賽對決，1998年發生英格蘭傳奇貝克漢（David Beckham）出腳領到紅牌的戲劇性狀況，皮克福德表示會極力避免類似劇本再發生。

身為英格蘭世界盃出賽場次最多的門將，皮克福德說：「我想你們整個賽事都看到我們渴望贏得鏟球，我們沒有發生任何衝突或其他事情。我們一直很尊重比賽，無論判罰對我們有不有利，我們都會重新振作，繼續前進。」

皮克福德強調，整屆賽事球隊也致力踢好內容，除了寬沙（Jarell Quansah）對墨西哥領到紅牌，其他球員沒有任何禁賽問題，「這顯現出我們的心態，我們不會被這類事情困擾，我們會保持專注，團結一致。」

阿根廷有當家球星梅西領軍，英格蘭也有各轟進6球的隊長凱恩（Harry Kane）和貝林漢（Jude Bellingham），皮克福德也說：「大家都在談論梅西，因為他是史上最偉大球員之一，但你不能忽視我們隊中擁有的能力和天賦。」他強調不論攻防或團隊合作，英格蘭具備所有條件和能力，四強賽就是要展現的時刻。

「但我們也不能對梅西避而不談，他們是支優秀隊伍，是衛冕軍。」皮克福德表示，面對強敵，英格蘭擁有韌性、團結的心理素質，可以和衛冕軍分體抗禮，球隊也已經準備好迎接挑戰，力求搶下決賽門票。

英格蘭 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

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