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世足賽／亞馬爾稱「法國該懼怕我們」 巴薩隊友緩頰：純粹的自信

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞馬爾（Lamine Yamal）。 美聯社
亞馬爾（Lamine Yamal）。 美聯社

2026世足賽

2026世足賽進入最後4強高潮，頂著歐洲冠軍光環的「無敵艦隊」西班牙，即將在德州阿靈頓迎戰「高盧雄雞」法國，這場四強巔峰對決不僅是上屆歐國盃準決賽的翻版，更因西國天才亞馬爾（Lamine Yamal）一席「法國該懼怕我們」的言論，讓比賽未戰先聞煙硝味。不過，法國主力後衛孔德（Jules Kounde）隨即展現大將之風為巴塞隆納隊友緩頰，強調這絕非挑釁，而是純粹的「自信展現」。

本屆世足賽兩軍的晉級之路走得強悍，法國在已進行的6場比賽中瘋狂轟入16球，其中當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）一人就獨攬8球，近乎摧枯拉朽的進攻破壞力令各國防線聞風喪膽。而西班牙則在8強戰以強大的傳控體系肢解比利時，陣中19歲小將亞馬爾依舊是戰術核心。

對於亞馬爾要法國「感到懼怕」的言論，孔德在今天受訪時笑著表示，「我太了解他了，在俱樂部時他就這樣。這沒有任何不尊重，反而給了我們額外的動力。」

面對曾在歐國盃用世界波攻破自家大門的亞馬爾，法國中場拉比奧（Adrien Rabiot）則點出，高盧雄雞不會落入單兵防守的陷阱，「西班牙強在整體的空間壓迫與禁區滲透，我們針對的是整支球隊，而非單一球員。」

值得一提的是，這場大戰開踢之日正逢法國國慶「巴士底日」，但也同樣是尼斯恐怖攻擊的哀悼日。孔德坦言，全隊將帶著複雜且沉重的情感奮戰，誓言要用一場勝利帶領法國連續三屆挺進世足賽決賽，撫平國人傷痛。

法國 亞馬爾 世足戰報 2026美加墨世足 西班牙

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