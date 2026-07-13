世足賽／埃及對阿根廷判決爭議延燒 賽事政治化裁判疑遭假訊息鎖定

埃及國家足球隊於本屆世界盃止步於對阿根廷的16強賽，但場內裁判判決爭議迅速延燒至場外，連以色列媒體也在日前提出「闢謠」消息，澄清無證據顯示法籍裁判萊特西耶（François Letexier）是猶太人。

埃及國家足球隊於本屆世界盃一路締造隊史最佳成績，先是在32強賽中以點球擊敗澳洲，並首度闖進世界盃淘汰賽16強，但最後以2比3遭阿根廷逆轉，止步於16強。

然而從埃澳32強賽中，埃及國家隊總教練公開身披巴勒斯坦國旗繞場聲援巴勒斯坦，埃阿16強賽後，網路又開始流傳裁判具有猶太裔身分的非證實訊息，埃及賽事現在似乎已演變成一場涉及中東政治、社群媒體熱議與網傳非經證實消息的國際事件。

埃及國家隊總教練哈桑（Hossam Hassan）在7月3日率隊於32強賽經點球大戰淘汰澳洲後，身披巴勒斯坦國旗繞場慶祝，並在賽後記者會表示，將這場歷史性勝利獻給「埃及人民以及巴勒斯坦人民」。現場球迷也隨之高喊「Free Palestine（解放巴勒斯坦）」口號。相關畫面迅速在X、Facebook及Reddit等社群平台廣泛流傳，不少阿拉伯網友視埃及藉由世界盃舞台，公開表達對巴勒斯坦的支持。

哈桑在對阿根廷賽前的記者會中，也再次談及加薩局勢，呼籲國際社會關注巴勒斯坦人民遭受的人道危機。外媒綜合報導指出，在加薩戰爭持續的背景下，埃及隊此次世界盃之旅，已不只是體育賽事，也被不少阿拉伯民眾視為傳遞政治與人道訴求的平台。

緊接著在7月8日16強賽埃及遭阿根廷逆轉後，法籍裁判遭指判決不公的爭議，在國際足壇輿論間迅速升高。眾多球迷和足球專家都質疑法籍主裁判萊特西耶，在多項關鍵判決及「影像輔助裁判」（VAR）判決尺度上有失公允。連烏干達出生印度裔紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）都在每週例行新聞發布會上不平地直指，埃及隊的勝利「被劫了」（robbed）。

隨爭議擴大，社群平台開始流傳大量未經查證的資訊。其中最受關注的是，在比賽結束後幾個小時內，有不明人士對萊特西耶的維基百科頁面重新編輯，稱他出生於正統猶太家庭。匿名編輯後來又補充說，這名裁判的祖父曾逃離納粹迫害，暗示裁判因宗教或政治立場而刁難埃及隊。

以色列媒體「國土報」（Haaretz）10日報導指出，萊特西耶在「維基百科」頁面資料中的「猶太裔」背景相關內容，應屬蓄意散布的虛假訊息。「國土報」經過X公司的人工智慧工具Grok，查證這是錯誤訊息。隨後維基百科頁面又再次更新，並引用Grok的解釋。

報導表示，維基百科資料雖在約8小時後取消萊特西耶的猶太裔背景，但相關訊息內容在此期間已被大量截圖轉傳，並迅速擴散至英語及阿拉伯語社群平台。

「國土報」進一步指出，這場裁判爭議之所以引發國際社會的強烈憤慨，主要是因為被取消進球的球隊，恰好也是與巴勒斯坦民族主義聯繫最緊密的球隊。

另一方面，也有阿拉伯社群平台將哈桑身披巴勒斯坦國旗的畫面，與賽後裁判爭議相互連結。部分評論認為，埃及隊因公開支持巴勒斯坦而成為國際關注焦點。

但截至目前，並無任何公開證據可顯示，教練身披國旗與裁判判決尺度間存在關聯，國際足球總會（FIFA）也未表示，裁判執法與教練政治立場之間有任何關係。

埃及電視體育節目足球分析專家戈寧（EmadGhonem）告訴中央社記者，本屆世界盃適逢加薩戰爭持續及中東局勢高度敏感時期，足球已不再只是競技運動，也成為國家認同、政治立場及社群媒體輿論口水戰的場域。

戈寧提醒，從哈桑高舉巴勒斯坦國旗，到裁判身分遭植入未經證實訊息，都顯示世界盃的影響力已超越球場本身，也凸顯大型國際賽事在數位時代更容易成為政治論述與錯誤資訊擴散的焦點。