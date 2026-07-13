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世足賽／亞瑪爾17歲就曾打敗姆巴佩 西法之戰重演兩人2024歐國盃對決場面

中央社／ 阿靈頓13日綜合外電報導

2026世足賽

世界盃將上演西班牙大戰法國的好戲，大賽前夕的今天恰是西班牙小將亞瑪爾（Lamine Yamal）19歲生日，他希望仿效老對手姆巴佩（Kylian Mbappe）同年紀就已在世足封王的先例。

法新社報導，亞瑪爾在4強賽就得面臨姆巴佩所帶領的法國隊。姆巴佩2018年在世界盃冠軍賽攻進1球，助法國以4比2擊敗克羅埃西亞封王。那時他年僅19歲又207天，成為繼1958年17歲的比利（Pele）之後，史上第2名在世界盃冠軍戰進球的年輕球員。

姆巴佩自此之與世界盃結下不解之緣，連續3屆隨法國參戰，但這是亞瑪爾首次的世界盃，而且姆巴佩本屆已攻進8球，亞瑪爾腳下卻只有1分。

不過，亞瑪爾早在大型賽事成名，他在2024年歐洲國家盃4強對上姆巴佩率領的法國隊時，以一記驚艷的進球助西班牙以2比1獲勝。

這球是在他滿17歲前4天所踢進，西班牙後來擊敗英格蘭奪得歐洲國家盃冠軍，亞瑪爾也獲選為當屆賽事的最佳年輕球員。

如此年輕未來定有光芒四射之日，但亞瑪爾顯然急於在本屆世足留給外界深刻印象。或許正因過於心急，他一度因腿筋傷勢缺席所屬球隊季末賽事，外界也懷疑他能否趕上世界盃開戰。

效力西甲名門巴塞隆那的亞瑪爾5月底坦言：「我很擔心傷勢可能很嚴重，而且就算不嚴重，也可能因反覆不定最終缺席世界盃。」

亞瑪爾本屆世足首戰以替補姿態上陣，最終全隊與維德角以0比0踢平；隨後他在對沙烏地阿拉伯先發並攻進1球，西班牙最後4比0獲勝，亞瑪爾則在中場休息時被換下。此後他每場比賽皆獲先發，卻始終未能再進球，這或許對他造成影響。

西班牙隊長羅德里（Rodri）昨天表示：「我認為（亞瑪爾）有時需要平復自己的焦慮，因為他太想證明自己對球隊有多重要。」

羅德里接著說：「既然他在那屆歐洲國家盃就已展現出成熟度，那麼當他更多2歲，其實不該對他的能力感到意外。」

由於亞瑪爾目前發揮有限，西班牙缺少當年在歐洲國家盃令對手難以招架的犀利直線攻擊。反觀法國目前已找回當時所欠的銳利鋒芒，如今擁有本屆最令人熱血的攻擊火力。

27歲的姆巴佩以8球與梅西（Lionel Messi）並列金靴榜首，距梅西保持的世界盃生涯21球進球紀錄，也僅差1球。

姆巴佩曾在2018年奪冠，並於2022年決賽上演帽子戲法，如今他鎖定連續第3屆闖進決賽。若能如願，他將追平巴西名將卡富（Cafu）的成就。卡富曾在1994年至2002年連續3屆闖進世足決賽；比利與馬拉度納（Diego Maradona）只曾2度踢進決賽。

亞瑪爾與姆巴佩在各自國家乃至全球，都已是家喻戶曉的偶像，兩位年輕球星，正代表著現代歐洲多元文化的面貌。

姆巴佩經驗更為豐富，已拿過世界盃冠軍，公開以英語發言時也充滿自信，這些條件都讓他成為本屆世界盃的代表人物之一。

亞瑪爾的場外知名度仍在直追，但他在場上對戰姆巴佩的戰績卻相當亮眼。過去2年兩人交手頻繁，前者效命的巴塞隆納，老對手正是姆巴佩所屬的皇家馬德里。目前為止，無論代表俱樂部或國家，亞瑪爾在對戰姆巴佩的10場比賽中贏了8場。

世界盃 西班牙 姆巴佩 世足戰報 2026美加墨世足

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