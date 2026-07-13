世足賽／內馬爾告別巴西隊後轉戰牌桌 參加世界撲克大賽也提前淘汰

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）在2026美加墨世界盃16強賽後宣布告別國家隊，結果不到一週便現身美國拉斯維加斯，參加全球最具代表性的撲克盛事世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP），從足球場轉戰牌桌，再度成為外界關注焦點。

WSOP官方上週六宣布，現效力桑托斯（Santos）的內馬爾已正式報名參加第94項賽事，也就是報名費高達1萬美元、約新台幣32萬元的「無限注德州撲克6人桌」錦標賽。這項賽事採6人一桌形式進行，每張牌桌最多6名選手較量，參賽者必須一路晉級才能挑戰最終冠軍。

不過，內馬爾這次挑戰世界頂級撲克舞台並不順利。他繳交約1萬美元的報名費參賽，但未能晉級第2比賽日，在進入獎勵圈、也就是可獲得獎金名次之前便遭到淘汰。由於本次比賽採「凍結賽」賽制，參賽者一旦輸光籌碼，就不能重新購買籌碼或再次報名，因此內馬爾沒有第2次嘗試機會。

內馬爾現身WSOP之所以引發熱議，與巴西隊剛在世界盃爆冷出局有關。巴西在16強賽以1：2不敵挪威，提前結束本屆世界盃之旅。內馬爾在該場比賽傷停補時階段罰進巴西唯一進球，但仍無法挽救球隊敗局。賽後他情緒激動，當場痛哭，隨後更宣布正式結束國家隊生涯，為多年巴西隊旅程畫下句點。

外界原本以為內馬爾會選擇休息或度假，撫平世界盃出局與告別國家隊的情緒，不過他很快飛往拉斯維加斯參賽，讓不少球迷驚呼「調適太快」。

事實上，內馬爾長年就是撲克愛好者，過去多次參與WSOP與國際撲克相關活動，也常在休賽季與親友切磋牌技。他曾表示，撲克能培養專注力與決策能力，這也讓他即使在足球生涯高峰期間，仍經常投入這項興趣。

內馬爾過去在WSOP也曾留下成績。2022年他曾參加相關賽事，當時在2227名參賽者中拿下第49名，並抱回3959美元獎金。這次雖然未能闖進獎勵圈，但他的現身仍讓WSOP話題大增。

此次同行的還包括內馬爾多年好友塞博拉（Gil Cebola）與格德斯（Cris Guedes），兩人也在社群平台分享現場照片與比賽籌碼畫面，引發球迷討論。對內馬爾而言，世界盃出局與國家隊告別無疑是沉重一刻，但他選擇很快投入另一項熱愛，似乎也代表他正在用自己的方式轉換心情。