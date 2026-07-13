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世足賽／英格蘭阿根廷「世仇對決」球迷太狂熱 主辦祭最強維安防衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷將在4強戰交手世仇英格蘭，雙方擁有「最熱情」的瘋狂粉絲，讓主辦方也不得不祭出史上最嚴格的場地維安。 美聯社
阿根廷將在4強戰交手世仇英格蘭，雙方擁有「最熱情」的瘋狂粉絲，讓主辦方也不得不祭出史上最嚴格的場地維安。 美聯社

2026世足賽

阿根廷將在4強戰交手英格蘭，重現超過60年的「世仇對決」，同時這不僅是39歲現任「球王」梅西（Lionel Messi）世界盃最後一舞，也是生涯首度對上「三獅軍團」，引起外界高度討論。面對雙方堪稱「最熱情」的瘋狂粉絲，主辦方美國祭出史上最嚴格的場地維安，避免球迷發生不合理舉動。

英格蘭球員帶動球迷氣氛。 法新社
英格蘭球員帶動球迷氣氛。 法新社

根據外媒報導，阿根廷和英國1966年世界盃淘汰賽就結下樑子，此後19~20年代不斷糾纏，且兩支球隊皆坐擁「世界上最熱情似火的狂熱球迷」，英格蘭甚至出現以暴力、喜好破壞公物聞名的「足球流氓」（Football Hooligans）。雙方球迷時常為比賽結果發生衝突，也成為國際足球總會（FIFA）一直希望避免的對戰組合。

如今這樣的「宿命對決」再次在美國亞特蘭大上演，主辦方除了針對足球流氓加強維安外，為了保障進場觀戰的球迷安全、同時讓比賽順利進行，還在球場內外部署便衣警察及巡邏監看的維安人員；前往球場周邊機場或進入球場時，也會進行安檢；最後則是雙方球迷的觀看位置會被完全隔開。

內部人士表示，這場比賽將採取「一次違規就出局」的嚴格執行原則，球迷們進場時也需要耐心等候，「這很可能是本屆世界盃最火爆的一場比賽，所以我們不願冒任何風險，高層們心裡也很清楚。」

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