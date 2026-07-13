世足賽／講實力也講玄學！對決英格蘭兩勝的「戰袍」 阿根廷申請換深藍色球衣

阿根廷日請四強賽穿全藍球衣。 新華社

「潘帕斯雄鷹」阿根廷即將在台灣時間7月16日上午3點對上「三獅軍團」英格蘭，雙方除了積極備戰外，更出現「玄學助力」。據外媒報導，阿根廷在過去五度世界盃對決中，贏下英格蘭的兩次都是身著深藍色球衣，因此足協也向國際足球總會（FIFA）提出申請，希望能夠換上深藍色的「幸運戰袍」。

阿根廷在19~20年代初分別與英格蘭在世界盃交手5次，其中1986年靠著前球王馬拉度納（Diego Maradona）「上帝之手」和「世紀最佳進球」以2：1取勝，第二勝則是1998年16強在PK大賽中擊敗對手，而兩場比賽球員都是身著深藍色球衣。至於1962、1966和2002年世界盃阿根廷對決英格蘭都以輸球作收，且有兩次是穿上經典的藍白條紋球衣。

本屆4強戰兩隊再度碰頭，英格蘭作為主隊將穿上白色球衣，阿根廷也順勢而為，透過足協向國際足球總會申請穿上深藍色「戰袍」，希望能夠在歷史對決中靠著好運氣幫助再添一勝，而官方最快將在週二公布球衣顏色。