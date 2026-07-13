世足賽／39歲梅西不老神話！衝刺速度竟比4年前更快 營養師揭「逆齡秘密」

39歲阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）本屆世界盃持續展現驚人身手，不僅5場比賽攻進8球，超越自己2022年卡達世界盃7場7球的紀錄，更跑出最高衝刺速度時速30.9公里，比四年前的29.38公里提升約5%，打破外界對高齡球員體能必然下滑的刻板印象。

西班牙營養師兼體能教練伊斯梅爾．加蘭喬（Ismael Galancho）分析，一般運動員30歲後速度每年約下降1%至2%，35歲後衰退幅度甚至增加至1.5%至3%，依照生理推估，39歲的梅西速度理應落在28.3至29.09公里之間，實際表現卻反而更快，堪稱「逆齡奇蹟」。

加蘭喬指出，梅西體能提升並沒有任何神奇秘方，而是多年來持續做好體能訓練、營養管理、恢復、補水及運動負荷控制的成果。他認為，真正讓梅西維持世界頂尖競技狀態的，不只是與生俱來的天賦，更是數十年如一日的紀律與堅持。阿根廷醫師阿爾貝托．科米洛（Alberto Cormillot）也表示，只要透過正確訓練及健康生活方式，即使年齡增長，仍有機會延緩肌肉流失，甚至提升運動表現。

梅西（Lionel Messi）本屆世界盃持續展現驚人身手，跑出最高衝刺速度時速30.9公里，比四年前的29.38公里提升約5%。 法新社

事實上，梅西一路走來並非天生占盡優勢。他11歲時因生長曲線停滯，被診斷罹患生長激素缺乏症，接受生長激素治療後，最終身高約169公分。醫師指出，生長激素負責肌肉生成、脂肪代謝、骨骼健康及調節胰島素敏感度，及早治療確實有助改善發育，但效果仍因人而異。梅西從克服身體限制到39歲依舊站在世界之巔，也讓不少醫界人士認為，他的成功更來自後天長年的努力，而非單靠天賦。

除了訓練之外，梅西在飲食上的改變也是關鍵。許書華醫師在臉書分享，梅西年輕時曾坦言自己愛喝可樂、吃巧克力、披薩，甚至比賽時常感到噁心不適。2014年開始與營養團隊合作後，他大幅減少含糖飲料、高度加工食品及精緻澱粉，改採接近地中海飲食模式，以大量蔬果、全穀類、橄欖油、魚類及充足水分為主，同時降低紅肉比例。許書華指出，這類飲食有助降低慢性發炎、維持心血管健康，也能提升運動恢復效率。

為了維持最佳狀態，梅西團隊還透過穿戴式科技設備監測衝刺速度、跑動距離、每日運動量、睡眠品質及疲勞程度，並搭配血液檢測，依據每日消耗調整營養及補水策略。外界也曾透露，梅西加盟邁阿密國際後，經常比全隊提早數小時抵達訓練基地，把大量時間投入暖身、恢復與體能訓練。許書華認為，正是這些日復一日、不斷重複的細節，才讓他在39歲仍能維持巔峰競技能力。

許書華表示，梅西速度比四年前更快，並非奇蹟，而是數十年持續累積訓練、飲食、恢復與健康管理所展現的成果。她也認為，梅西從曾經需要接受生長激素治療的孩子，到如今站上世界足壇巔峰，梅西證明真正改變身體的，從來不是奇蹟，而是長年累積的紀律與堅持。