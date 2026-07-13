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世足／對英格蘭沒進球原因曝光？哈蘭德被爆生病身體不適

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈蘭德。 新華社
哈蘭德。 新華社

2026世足賽

挪威當家球星「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）昨天8強賽面對英格蘭遭限制，沒有任何進球且延長賽半場被換下陣，最終球隊以1：2遭逆轉止步8強，賽後傳出挪威當家球星身體不適，健康狀況影響發揮，國際賽連續進球場次才會停在14場。

根據前英超球員卡斯卡里諾（Tony Cascarino）說法，哈蘭德正受傷病困擾，狀況和之前英格蘭賴斯（Declan Rice）遇到的狀況雷同。

卡斯卡里諾在「talkSPORT」的世界盃周末節目中透露，他是在8強賽中場休息時收到內部消息，得知哈蘭德身體不舒服，「他是另一個生病的球員，所以，很明顯總教練暗示過他身體狀況不佳，而且他看起來確實不對勁。不管我們怎麼說，他的身體狀況看起來確實不好，他被換下場了，但主教練並沒有說他受傷了，所以我推測正如我剛才所說，他身體不舒服。」

哈蘭德8強賽表現的確不如前幾戰突出，除隊友索爾洛特（Alexander Sørloth）上半場「二打一」時沒傳球給他錯失機會，下半場他因推倒未來曼城隊友安德森（Elliot Anderson）被判犯規，讓隊友赫格姆（Torbjorn Heggem）攻進的挪威第二顆進球被取消，都是昨天比賽的關鍵。

卡斯卡里諾指出，哈蘭德招牌的爆發力8強賽蕩然無存， 「他身體不舒服，賽前就不舒服了。他本來就很少觸球，但我驚訝於他如此缺乏活力。他和索爾洛特看起來都提不起勁。」他重申從知情人士那裡得知，哈蘭德本來就有病在身，身體不舒服影響了比賽發揮。

挪威教頭索爾巴肯（Stale Solbakken）賽後證實，哈蘭德下半場有抽筋狀況，延長賽做出換人決定並不困難。

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