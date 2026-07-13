世足賽／39歲「老妖怪」是你！過人、得分紀錄皆平冠軍年 梅西鬼神數據持續累積

本屆世界盃阿根廷在「球王」梅西（Lionel Messi）帶領下，成功晉級半決賽，並且將對上「三獅軍團」英格蘭，展開強強對決。目前這位39歲老將在綠茵場上彷彿沒有絲毫退步，多項數據更是巧合地和2022年卡達世界盃相同，再次證明作為「天藍軍團」絕對核心的身手。

阿根廷在8強戰對上瑞士，雖然梅西個人沒有得分進帳，但靠著盤帶和團隊配合穿針引線幫助球隊以3：1成功晉級。而根據數據網站《Squawka》統計，梅西本屆已完成15次成功過人排名第三，僅次於西班牙18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）21次及巴西巨星維尼修斯（Vinicius Jr.） 的16次。

更可怕的是，梅西的得分能力與進攻端創造力不僅維持高檔，數據方面更有超過上屆世界盃的恐怖趨勢。本屆至今他已送出21次關鍵傳球、創造7次絕佳得分機會，兩項數據高居龍頭外，更與他在2022年卡達世界盃奪冠時的數據完全相同。此外，梅西本屆賽事累積進8球2助攻，總計製造10分也追平了上屆進7球3助攻的紀錄。

台灣時間7月16日凌晨3點「天藍軍團」阿根廷將對上「三獅軍團」英格蘭，面對由32歲老將凱恩（Harry Kane）和23歲新星貝林漢（Jude Bellingham）組成的「老少配」，這位39歲「老妖怪」也有機會將上屆世界盃創下的個人數據再推上高峰，甚至挑戰超過60年沒有球隊達成的連霸偉業。