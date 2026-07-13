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世足賽／埃及遭阿根廷淘汰持續提質疑 專家：傷兵與調度亦有影響

中央社／ 開羅13日專電
埃及遭阿根廷淘汰後，針對裁判持續提出抗議。 美聯社
埃及遭阿根廷淘汰後，針對裁判持續提出抗議。 美聯社

2026世足賽

2026年世足賽埃及隊不敵阿根廷止步16強，埃及足協賽後向FIFA提起申訴，認為16強賽中多項關鍵判決令人質疑；埃及足球分析專家受訪表示，除了執法爭議，傷兵和教練團臨場調度，也是埃及隊遭逆轉的重要因素。

埃及足協8日發布聲明表示，已正式向國際足球總會（FIFA）提出申訴，認為與阿根廷的16強賽中有多項關鍵判決，以及「影像輔助裁判」（VAR）的判決尺度令人質疑，並要求檢視法籍主裁判萊特西耶（Francois Letexier）的執法表現。

埃及青少年足球國家隊技術總監暨埃及「OnSport」電視節目足球分析專家戈寧（Emad Ghonem）接受中央社記者訪問表示，裁判執法尺度、傷兵以及教練團臨場調度，是埃及遭逆轉的3項主因，比賽結果並非單一因素造成。

戈寧指出，埃及在大部分比賽時間內都掌握節奏，並維持2球領先優勢。而阿根廷能在最後12分鐘完成逆轉，除了展現強隊實力外，也與比賽最後階段多項因素交互影響有關。

對於外界熱議的裁判判決，戈寧表示，就關鍵判決尺度以技術層面客觀來看，執法的法籍主裁判萊特西耶確實「較有利於阿根廷」。他認為，一些屬於五五波、可判可不判的身體接觸，多數最終都判給阿根廷，相當程度影響到埃及球員後續的比賽節奏，也讓阿根廷得以持續掌握攻勢。

「在高強度淘汰賽中，每一次的五五波判決，都可能會損害球隊的士氣與攻防節奏。」戈寧補充說，這些判決未必能單獨決定勝負，然而累積起來後，就會對比賽走向造成一定負面影響。

此外，戈寧分析埃及教練團本身並非毫無輸球責任。在比賽最後10分鐘換人上場，未能收到預期效果，替補上場的特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet）與馬爾穆什（Omar Marmoush）未能有效穩定中前場，也未能協助球隊守住領先優勢。

戈寧另指出，中場艾秀爾（Emam Ashour）及哈桑（Haitham Hassan）在比賽中受傷，也削弱了埃及中後場的防守與反擊能力，使球隊在最後階段無法維持比賽強度。

戈寧另提到，埃及國家隊總教練哈桑（HossamHassan）賽後與裁判交涉時，以反種族歧視X手勢表達不滿，應是希望藉此傳達「埃及受到不公平對待」的感受，而非指控裁判涉及種族歧視。

但戈寧也坦言，這個手勢在爭執當下並無必要性，而且反而容易增加被誤解的可能性。

至於哈桑的反種族歧視手勢是否會遭到FIFA的處分，戈寧表示，裁判很可能已將相關情況記錄於賽後報告，目前的處分說法仍屬外界推測，應等候FIFA對紀律程序發表的正式聲明。

戈寧認為，若總教練僅因對判決表達不滿就受到處分，恐怕難以讓埃及球迷信服。

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