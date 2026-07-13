世足賽／不講名字就有機會擊敗阿根廷？埃及助教透露「10號戰術」：放下對梅西的恐懼

39歲梅西（Lionel Messi）在世界盃用瘋狂表現帶領阿根廷殺入4強，試圖挑戰大力神盃連霸偉業，不過16強卻差點遭埃及爆冷淘汰。對此，助理教練哈桑（Ibrahim Hassan）就透露，當時為讓球員放下對梅西的崇拜，球隊祭出了特別的「10號心理戰」。

梅西本屆世界盃表現依然高檔，出賽6場射進8球2助攻，也帶領阿根廷挺進4強。不過在16強面對埃及時，卻遭對手先取得2分的絕對領先，直到比賽尾聲連進3球才以3：2驚險拿下勝利。

埃及用強硬表現成為阿根廷晉級之路上的最大「絆腳石」，近日助理教練哈桑在《Kora Plus》受訪時也透露主帥的特殊「秘技」，讓球員消除了對世界盃大殺器「球王」梅西的恐懼。他分享在賽前準備會議時，「總教練嚴格下令所有隊員討論戰術或場上溝通，絕不能提到『梅西』本名，只能稱他為『10號球員』。」

總教練哈桑（Hossam Hassan）希望透過心理暗示，讓埃及隊員去除對「梅西」兩字的威懾力，並將對方視為一名在場上踢球的普通球員，如同日籍棒球巨星大谷翔平在2023年世界棒球經典賽的喊話「不要仰慕對手」。而這項戰術真的出現奇效，讓埃及一度有機會擊敗強敵阿根廷。助理教練哈桑也分享熱血一幕，表示賽後總教練在更衣室內仍情緒激動，大喊「我們差點宰了阿根廷！」這招「10號戰術」更成為各隊遇上強敵的「獨門心法」最佳示範。