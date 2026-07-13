世足／4強將對超級強隊阿根廷 凱恩：英格蘭還有提升空間

英格蘭昨天逆轉挪威，闖進4強已經追平隊史在世界盃的次佳成績，隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，才能挑戰終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）昨天8強賽後對球隊表現不是很開心，認為獲勝帶著幸運，球隊發生太多技術性失誤，速度也不夠快。

32歲的凱恩認為，教頭的失望是因比賽沒有呈現訓練的內容，「當他看我們訓練，看到我們的緊密關係和能力，特別是以我們的陣容，我們的進攻方式，我們的一對一能力和技術，他只是想看到我們這樣的狀態。」

「他比任何人都清楚，事情並非如此簡單，我們面對的是實力強勁的對手和球隊。」凱恩為教頭緩頰，他表示圖赫爾想激發大家潛能，「我們也知道我們還有提升的空間。」

本屆賽會已經累積6顆進球的凱恩提到，球隊還沒完全發揮所有實力，只是偶有佳作，8強賽對上挪威就是如此，儘管奪勝但沒完全掌控比賽，「而我覺得我們有能力做到這一點。」

凱恩強調，4強對手阿根廷是世界頂級強隊等級，「令人欣慰的是我們已經打進4強，還感覺我們可以更進步。但我也不覺得沒必要反應過度，我們已經展現出很多好東西。」

英格蘭和阿根廷的對決將在台灣時間周四凌晨3點開戰，另場西班牙和法國的4強戰將在台灣時間周三凌晨3點登場。