快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

世足／4強將對超級強隊阿根廷 凱恩：英格蘭還有提升空間

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2026世足賽

英格蘭昨天逆轉挪威，闖進4強已經追平隊史在世界盃的次佳成績，隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，才能挑戰終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）昨天8強賽後對球隊表現不是很開心，認為獲勝帶著幸運，球隊發生太多技術性失誤，速度也不夠快。

32歲的凱恩認為，教頭的失望是因比賽沒有呈現訓練的內容，「當他看我們訓練，看到我們的緊密關係和能力，特別是以我們的陣容，我們的進攻方式，我們的一對一能力和技術，他只是想看到我們這樣的狀態。」

「他比任何人都清楚，事情並非如此簡單，我們面對的是實力強勁的對手和球隊。」凱恩為教頭緩頰，他表示圖赫爾想激發大家潛能，「我們也知道我們還有提升的空間。」

本屆賽會已經累積6顆進球的凱恩提到，球隊還沒完全發揮所有實力，只是偶有佳作，8強賽對上挪威就是如此，儘管奪勝但沒完全掌控比賽，「而我覺得我們有能力做到這一點。」

凱恩強調，4強對手阿根廷是世界頂級強隊等級，「令人欣慰的是我們已經打進4強，還感覺我們可以更進步。但我也不覺得沒必要反應過度，我們已經展現出很多好東西。」

英格蘭和阿根廷的對決將在台灣時間周四凌晨3點開戰，另場西班牙和法國的4強戰將在台灣時間周三凌晨3點登場。

凱恩 英格蘭 阿根廷 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／英格蘭逆轉闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯

世足賽／英格蘭拚終結60年國際大賽冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破

世足賽／貝林漢再進2球 擠進金靴獎競爭行列

世足賽／傳奇到場激勵英格蘭 隊長凱恩：希望明天能讓貝克漢驕傲

相關新聞

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

世足賽／貝林漢再進2球 擠進金靴獎競爭行列

英格蘭昨天靠當家球星貝林漢包辦兩記進球，以二比一擊敗挪威，晉級最終四強，已經追平隊史次佳紀錄，有望終結一九六六年迄今剛好六十年的「冠軍荒」，貝林漢和隊長凱恩也有望挑戰「金靴獎」。

世足賽／「迷因型」巨星！俏皮哈蘭德 圈粉無數

暌違廿八年重返世界盃的挪威，在超級球星哈蘭德領軍下淘汰五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊挺進八強，締造隊史最佳成績，昨天面對英格蘭也率先攻破球門，但最終以一比二遭逆轉，無緣挺進最終四強，延長賽中提前退場的哈蘭德仍說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」

世足賽／淪挪威出局戰犯！索爾洛特還原不傳球給哈蘭德內幕

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威隊在延長賽以1比2遭英格蘭逆轉，無緣挺進4強。其中，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在上半場一次關鍵的「2打1」進攻機會未將球傳給空檔的王牌射手哈蘭德（Erling Haaland），選擇自行射門卻無功而返，不僅成為比賽轉折點，也讓他賽後遭到外界猛烈批評，甚至被不少球迷視為球隊出局戰犯。

世足／4強將對超級強隊阿根廷 凱恩：英格蘭還有提升空間

英格蘭昨天逆轉挪威，闖進4強已經追平隊史在世界盃的次佳成績，隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，才能挑戰終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

世足賽／不滿輸阿根廷受「不公待遇」 埃及教頭反歧視手勢引發爭議

埃及在2026年世界盃16強賽中，以2比3不敵阿根廷，無緣晉級8強。網路至今仍充斥各種裁判不公評論，有媒體指出，埃及隊總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。