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世足賽／英格蘭球員遭批上場「散步」 瑞典名宿：攝影機纜線都比他有用

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭翼鋒馬杜克先發上陣表現不佳，遭瑞典傳奇伊布狠批「攝影機纜線都比較有用」。 美聯社
英格蘭翼鋒馬杜克先發上陣表現不佳，遭瑞典傳奇伊布狠批「攝影機纜線都比較有用」。 美聯社

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英格蘭日前世界盃8強以2：1在延長賽逆轉挪威，挺進4強，不過頂替隊友先發的24歲年輕翼鋒馬杜克（Noni Madueke）卻因上半場幾乎「神隱」的表現，遭瑞典傳奇伊布（Zlatan Ibrahimović）狠批「攝影機纜線都比較有用」。

「三獅軍團」英格蘭本屆世界盃遭遇傷病問題，多名球員出現流感和傷勢困擾，替補的馬杜克也因此在對上挪威一戰獲得先發的機會，不過他卻未能交出令人信服的答卷，最終在中場就被換下，糟糕表現也讓伊布受邀擔任《福斯體育》球評時無法接受。

伊布分析道：「貝林漢（Jude Bellingham）是英格蘭參與度及跑動最高的球員，但只要馬杜克在場上就沒有意義，因為英格蘭幾乎等於少一人在場上。他每次持球都做出錯誤選擇，在場上也根本一直在散步。」

伊布也將一條「帶動英格蘭進攻」的攝影機纜線與毫無作為的馬杜克做對比，表示挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）開球門球時疑似讓球碰到空中攝影機的纜線導致軌跡改變，才讓英格蘭前場斷球，後續由貝林漢踢進追平球，「碰到纜線就是碰到了，但那根纜線對比賽造成的影響都比馬杜克更多。」

至於攝影機纜線是否碰到皮球，在稍早國際足球總會（FIFA）已發布聲明否認，但馬杜克的表現與討論不如這起「纜線門」事件一說也在社群激起討論與關注。

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