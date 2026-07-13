快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／催生足球紅黃牌機制 阿根廷傳奇中場辭世享壽89歲

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
傳奇名將拉丁辭世享壽89歲，阿根廷全隊配戴黑袖章悼念。 美聯社
傳奇名將拉丁辭世享壽89歲，阿根廷全隊配戴黑袖章悼念。 美聯社

2026世足賽

阿根廷名將拉丁（Antonio Rattín）在1966年英格蘭世界盃時的抗議，開啟英阿兩隊多年恩怨，也導致足球紅黃牌制度誕生，拉丁昨天辭世享壽89歲，英阿則將於世足4強戰重逢。

根據福斯體育（Fox Sports）引用美聯社報導，阿根廷足球協會（AFA）表示，拉丁是在布宜諾斯艾利斯辭世，協會表示對於「這位博卡青年（Boca Juniors）與阿根廷國家隊歷史人物」辭世「深感悲痛」，拉丁曾代表國家隊出戰兩屆世界盃。

拉丁是以強硬拼搶聞名的防守型中場，他效力博卡青年期間拿下6座阿根廷聯賽冠軍，並於1963年獲得「南美解放者盃足球賽」（Copa Libertadores）亞軍。

博卡青年表示：「拉丁是我們的一份子，他對這身球衣的熱愛，讓他14年生涯中只效力這支球隊。他是一名領袖、一名阿根廷人，永遠的博卡青年支持者。」

拉丁代表阿根廷出賽過1962年智利世界盃與1966年英格蘭世界盃，並曾兩度獲得美洲盃亞軍。

1966年世界盃8強賽，阿根廷在溫布利球場（Wembley Stadium）大戰地主英格蘭。比賽進行至第36分鐘，拉丁抗議犯規遭主審警告，隨後他向德國籍主審克萊特雷恩（Rudolf Kreitlein）抱怨自己不懂德語、無法理解判罰，但主審也同樣不懂西班牙語，最終主審以「言語異議」為由將拉丁驅逐出場，當時判決尚未使用紅黃卡片表示，而是以口頭方式告知。

這起事件導致比賽中斷。拉丁離場時，憤怒地拉扯繪有地主象徵的球場角旗，隨後又坐上原本專為已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）鋪設的紅地毯，這些抗議之舉，引來看台上地主球迷朝他丟擲各種東西。

混亂過後，加上外界對足球日益暴力化的疑慮升高，國際足總（FIFA）認為有必要建立一套實用且通用系統，用以傳達主審給予的警告（黃牌）與驅逐（紅牌）。時任國際足總裁判委員會主席的艾斯頓（Kenneth George Aston），從交通號誌獲得靈感，隨後於1967年推出沿用至今的黃牌與紅牌制度。

拉丁在溫布利球場的抗議，也開啟阿根廷與英格蘭之間的足球恩怨。雙方1986年世界盃再度相逢，時值1982年兩國間的福克蘭戰爭（Falklands War）之後。

當時在墨西哥舉行的8強賽，阿根廷靠馬拉度納（Diego Maradona）2顆令人難忘的進球擊敗英格蘭，其中一球是即是有名的「上帝之手」，另一球則是他個人盤球突破多層防線的「神之進球」。

世足衛冕軍阿根廷與60年未奪冠的英格蘭，台灣時間16日清晨將決定誰能拿下本屆冠軍戰門票。

阿根廷 世界盃 英格蘭 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／「上帝之手」 40年後英格蘭阿根廷4強上演世仇對決

世足賽／將迎來生涯首度對決英格蘭 梅西：感覺很特別

世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

相關新聞

世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

世足賽／不講名字就有機會擊敗阿根廷？埃及助教透露「10號戰術」：放下對梅西的恐懼

39歲梅西（Lionel Messi）在世界盃用瘋狂表現帶領阿根廷殺入4強，試圖挑戰大力神盃連霸偉業，不過16強卻差點遭埃及爆冷淘汰。對此，主帥哈桑（Hossam Hassan）在受訪時透露，當時為讓球員放下對梅西的崇拜，祭出了特別的「10號心理戰」。

世足賽／4強將對超級強隊阿根廷 凱恩：英格蘭還有提升空間

英格蘭昨天逆轉挪威，闖進4強已經追平隊史在世界盃的次佳成績，隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，才能挑戰終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

世足賽／「迷因型」巨星！俏皮哈蘭德 圈粉無數

暌違廿八年重返世界盃的挪威，在超級球星哈蘭德領軍下淘汰五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊挺進八強，締造隊史最佳成績，昨天面對英格蘭也率先攻破球門，但最終以一比二遭逆轉，無緣挺進最終四強，延長賽中提前退場的哈蘭德仍說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」

世足賽／淪挪威出局戰犯！索爾洛特還原不傳球給哈蘭德內幕

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威隊在延長賽以1比2遭英格蘭逆轉，無緣挺進4強。其中，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在上半場一次關鍵的「2打1」進攻機會未將球傳給空檔的王牌射手哈蘭德（Erling Haaland），選擇自行射門卻無功而返，不僅成為比賽轉折點，也讓他賽後遭到外界猛烈批評，甚至被不少球迷視為球隊出局戰犯。

世足／32強遭比利時驚天逆轉 塞內加爾炒掉總教練重組國家隊

塞內加爾世界盃被淘汰已經快2周，塞內加爾足球協會宣布對總教練提亞夫（Pape Thiaw）開鍘，協會表示改變是為了「塞內加爾足球的最大利益」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。