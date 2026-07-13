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世足賽／淪挪威出局戰犯！索爾洛特還原不傳球給哈蘭德內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
索爾洛特賽後表示。自己第一個念頭就是把球傳給哈蘭德，但抬頭觀察後發現史東斯已經封住傳球路線，因此才多帶一步尋找機會。 路透
索爾洛特賽後表示。自己第一個念頭就是把球傳給哈蘭德，但抬頭觀察後發現史東斯已經封住傳球路線，因此才多帶一步尋找機會。 路透

2026世足賽

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威隊在延長賽以1比2遭英格蘭逆轉，無緣挺進4強。其中，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在上半場一次關鍵的「2打1」進攻機會未將球傳給空檔的王牌射手哈蘭德（Erling Haaland），選擇自行射門卻無功而返，不僅成為比賽轉折點，也讓他賽後遭到外界猛烈批評，甚至被不少球迷視為球隊出局戰犯。

比賽第44分鐘，當時挪威以1比0領先，中場核心厄德高（Martin Ødegaard）送出精準直塞球，索爾洛特與哈蘭德形成面對英格蘭中後衛史東斯（John Stones）的「2打1」局面。原本外界普遍認為只要橫傳，就能讓哈蘭德輕鬆完成破門，但索爾洛特卻放慢腳步，試圖自行突破史東斯後射門，最終遭封阻，門將皮克福德（Jordan Pickford）順利將球沒收。

這次錯失良機付出了沉重代價，僅過3分鐘，英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）便踢進追平球，並在延長賽再度破門，率隊完成逆轉。前英格蘭傳奇射手希勒（Alan Shearer）也在轉播中直言，索爾洛特應該更早將球傳給哈蘭德，錯過最佳時機後便失去傳球空間，最終直接衝進防守人群，導致攻勢無疾而終。

根據《yahoo！sports》報導，面對外界的批評聲浪，索爾洛特賽後首度還原當時的想法。他表示，自己第一個念頭就是把球傳給哈蘭德，但抬頭觀察後發現史東斯已經封住傳球路線，因此才多帶一步尋找機會，「我當時在等他先做出動作，而不是逼他先移動。」他強調，那個瞬間最想做的事就是傳球，只是認為傳球空間已經消失，才決定自己完成射門。

對於這次關鍵失誤，挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）則認為，問題並非外界討論的高溫與濕熱天氣，而是高強度比賽中的瞬間判斷。他指出，索爾洛特高速衝刺40、50公尺後，一直在尋找最佳傳球時機，但始終沒有等到那個時間點，最後機會就此流失，「這就是頂級賽事勝負往往只差毫釐之間。」

儘管最終遭到淘汰，挪威仍寫下隊史最佳世界盃成績，不僅是自1998年後首度重返世界盃會內賽，更一路闖進8強，創下歷史新頁。個人數據方面，哈蘭德本屆攻進7球，僅次於暫居射手榜首、各攻進8球的梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）；反觀索爾洛特5場比賽未能繳出任何進球或助攻，這次關鍵時刻的抉擇，也為他的首次世界盃之旅留下難以抹滅的遺憾。

哈蘭德。 法新社
哈蘭德。 法新社

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