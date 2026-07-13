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世足賽／不滿輸阿根廷受「不公待遇」 埃及教頭反歧視手勢引發爭議

中央社／ 開羅12日專電
埃及隊總教練哈桑對著法籍主裁判萊特西耶做出國際足總官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」，也因此遭萊特西耶出示黃牌。 路透社
埃及隊總教練哈桑對著法籍主裁判萊特西耶做出國際足總官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」，也因此遭萊特西耶出示黃牌。 路透社

2026世足賽

埃及在2026年世界盃16強賽中，以2比3不敵阿根廷，無緣晉級8強。網路至今仍充斥各種裁判不公評論，有媒體指出，埃及隊總教練在賽後做出的「反種族歧視」手勢，恐面臨國際足總的紀律處分調查。

埃及隊總教練哈桑（Hossam Hassan）在賽後基於球隊「遭受不公待遇」而情緒激動，與裁判團發生激烈爭論，並對著法籍主裁判萊特西耶（François Letexier）做出國際足總（FIFA）官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」，也因此遭萊特西耶出示黃牌。

哈桑比出的手勢，是FIFA於2024年導入的反種族歧視通報機制，正常情況下是在球場內出現種族歧視事件時，用來啟動調查程序。由於這是世界盃首次有國家隊教練在比賽中使用此「反種族歧視」手勢，因此賽後引發外界熱烈討論其真正用意。

部分媒體認為，哈桑想藉此表達埃及隊受到「差別待遇」；也有評論指出，該手勢原本是供球員或教練通報場內種族歧視事件，而非抗議裁判判決，因此是否屬於適當使用，有可能成為FIFA紀律委員會檢視重點。

黎巴嫩媒體「貝魯特日報」（Daily Beirut）直接指出，哈桑因做出「反種族歧視」手勢，有可能面臨FIFA處罰。

埃及隊總教練哈桑對著法籍主裁判萊特西耶做出國際足總官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」。 路透社
埃及隊總教練哈桑對著法籍主裁判萊特西耶做出國際足總官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」。 路透社

英國「每日快報」（Daily Express）則報導，FIFA注意到賽後爭議及各界討論，但目前並未宣布重新比賽或改判，也未表示裁判組存在違規情形；至於是否對哈桑的手勢行為展開紀律程序，仍待相關報告完成後決定。

印度「電訊報」（The Telegraph）引述部分裁判專家說法表示，哈桑有可能是誤用官方手勢，因此有可能面臨FIFA的紀律調查。

美國「邁阿密新時報」（Miami New Times）另以「FIFA是否是為了留下梅西而犧牲埃及」為題，整理全球社群平台對比賽裁判不公的討論，指出網路社群有眾多球迷質疑，萊特西耶的2次「影像輔助裁判」（VAR）判決標準不一致，認為埃及隊確實遭遇不公平待遇。

但報導也強調，目前並無證據顯示，FIFA曾介入或操控比賽結果。

此外，阿根廷媒體La Calle於10日報導稱，阿根廷足球協會（AFA）系統遭駭客入侵發送大量電子郵件，郵件內容稱阿根廷隊的勝利是「裁判腐敗判罰的結果」，並表示若正義無法伸張，系統將面臨進一步的網路攻擊。

面對外界質疑，FIFA裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）駁斥偏袒阿根廷的說法，並強調所有裁判均獨立執法，不受任何外部人士或組織影響。

科林納表示，VAR取消埃及進球，是因為進球前攻勢中確認出現犯規；至於埃及要求的12碼，裁判組一致認定屬正常身體接觸，不符合介入條件。他並警告，缺乏證據的指控可能危及裁判及其家人的安全。

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