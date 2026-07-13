世足賽／西班牙前總理涉種族歧視爭議言論 自家人嚴厲抨擊「讓國家蒙羞」

西班牙保守派前總理拉荷義（Mariano Rajoy）在世界盃4強賽前夕撰文，聲稱法國國家足球隊「沒有法國球員」，引發法國與西班牙政壇強烈反彈，並遭批評為帶有排外與種族歧視意味。

法新社報導，這番言論出自西班牙網路新聞媒體ElDebate的評論文章。西班牙將於14日（台灣時間15日3時）在世界盃準決賽迎戰法國。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X發文譴責拉荷義的發言「充滿排外思想」。

這位社會黨領袖寫道：「有些人仍以姓氏、出生地或膚色來判斷一個人的國家歸屬；也有人認為，真正的歸屬來自對國家的認同，以及願意為國家做出貢獻的心志。」

「西班牙屬於所有熱愛這片土地、並為它努力的人，而不是以排外言論讓國家蒙羞的人。」

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）則批評拉荷義是軍事獨裁者「佛朗哥（Francisco Franco）時代遺留下來的蠢蛋」。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）接受BFMTV新聞台訪問時表示，拉荷義的言論「完全無法接受」。

法國共產黨黨魁魯塞（Fabien Roussel）則將此事與巴拉圭參議員阿馬里拉（Celeste Amarilla）先前的發言相提並論。

巴拉圭在世界盃16強遭法國淘汰後，阿馬里拉曾稱法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）是「被殖民的喀麥隆人，拚了命想冒充法國人」，還辱罵他是不懂寫字的「野蠻人」，相關言論當時也引發廣泛批評。

魯塞表示：「他們就是無法停止散播這種令人作嘔的種族主義言論。」

法國性別平等與反歧視事務部長貝傑（Aurore Berge）也譴責「一再出現的種族歧視言論」。

法國海外領土部長穆楚（Naima Moutchou）則表示，這類言論反映出「針對法國及法國國家認同的系統性普遍敵意」。

「每當『高盧雄雞』贏球，同樣的種族主義執念和侮辱就會再次出現。」

法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）也在社群媒體發文表示，拉荷義的言論帶有「無法容忍的種族歧視意味」。