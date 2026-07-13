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煮茶論戰／關鍵紅牌 罰出瑞士鐵桶破綻

聯合報／ 趙榮瑞
主審亮紅牌，瑞士恩博洛（下）雙手抱頭難以置信，球隊也陷入以少打多的局面。路透
主審亮紅牌，瑞士恩博洛（下）雙手抱頭難以置信，球隊也陷入以少打多的局面。路透

2026世足賽

壓軸八強賽的阿根廷瑞士之戰，是一場天分的攻擊足球對抗鐵血防守，衛冕軍阿根廷原本凶多吉少，但七十二分鐘出現的紅牌成為轉捩點，瑞士防守壓力劇增下最終崩盤，阿根廷透過球星個人能力和戰術調度化解了危機，拿到最後一張四強門票。

瑞士採「四二三一」密集收縮，鐵桶陣行韌性十足，阿坎吉率領的後防線紀律嚴明，反擊曾造成阿根廷很大威脅，但七十二分鐘恩博洛被判出場後情緒亂掉，儘管門將柯貝爾多次神勇撲出，展現極強的抗壓力，但少一人又是球隊重心，防守壓力增加。

瑞士很頑強，但上一場踢到ＰＫ才擊敗哥倫比亞，昨天又少一人作戰，延長賽造成體力透支，加上攻擊手段單一，完全依靠反擊和定位球，再少恩博洛下進攻威脅度受到影響。最終瑞士雖敗猶榮，嚴密的防守體系和頑強的鬥志贏得尊重，但紅牌和進攻終結能力不足成為致命傷。

阿根廷是傳控主導，攻擊方面由卅九歲的梅西繼續扮演戰術核心，第十分鐘貢獻助攻讓麥克阿列斯特首開紀錄，是破局的功臣。面對瑞士的密集防守，阿根廷主要依賴定位球和延長賽的個人能力，不過有人數優勢正規賽沒能取得領先，暴露出常規時間攻守較一般，兩邊傳中多次被瑞士瓦解，對梅西依賴度仍高，梅西被限制攻守流暢性就下降。

下一場阿根廷要面對英格蘭的高強度對抗，需要進一步解決兩側防守漏洞的問題，並合理分配梅西體能，確保最佳狀態，才能再度闖進冠軍賽。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

世足戰報 2026美加墨世足 瑞士 阿根廷 世足專欄

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