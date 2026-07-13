聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
阿根廷梅西昨天在八強賽沒有進球，扮演助攻角色。新華社
阿根廷梅西昨天在八強賽沒有進球，扮演助攻角色。新華社

2026世足賽

八強賽壓軸登場的衛冕軍阿根廷，昨天碰瑞士再陷入苦戰，正規時間雙方一比一戰平，靠延長賽阿爾瓦雷斯攻進超前球，傷停補時馬丁尼茲補射破網，才辛苦以三比一淘汰瑞士，搶下最後一張四強門票，離衛冕只差兩勝。

這是阿爾瓦雷斯本屆第一顆進球，第一一二分鐘破網的他說：「我的情緒都釋放了，我非常高興。即使我們人數有優勢，我們也堅持戰鬥到了最後一刻。我們知道終會進球，我們欣喜若狂。」

瑞士前一場戰到「ＰＫ大戰」淘汰哥倫比亞，昨天也以嚴密防守限制阿根廷進攻，但主力前鋒恩博洛第七十二分鐘經ＶＡＲ檢視後被判假摔，領到個人第二張黃牌下累積成紅牌出場，讓瑞士陷入少一人劣勢。儘管正規賽仍和阿根廷戰平，延長賽仍失手，讓瑞士教練雅金怒說：「我不明白ＶＡＲ怎麼能做出那種決定。」

苦戰晉級的阿根廷，當家球星「獅王」梅西昨天沒能進球，世界盃個人單屆進球數停在第八顆，連續進球場次停在第九場，淘汰賽連續進球也停在連六場，但開賽第十分鐘就傳出助攻讓麥克阿列斯特頭錘破網，個人助攻數累積第十次，再寫下世界盃新猷。

阿根廷四強將對決「三獅軍團」英格蘭，兩隊最著名的世界盃對決就是一九八六年八強賽，阿根廷靠馬拉度納「上帝之手」下以二比一奪勝。

這將是梅西生涯首度碰英格蘭，他表示對自家球隊有信心，「這支球隊已經習慣了，無論對手是誰都能踢好比賽」。

世足戰報 2026美加墨世足 梅西 瑞士 阿根廷

延伸閱讀

世足賽／阿根廷延長賽3比1淘汰瑞士闖4強 梅西沒進球神紀錄中斷

世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了

世足賽／「小蜘蛛」神級世界波致勝 梅西盛讚：這一球會留在阿根廷人心中

世足賽／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄

相關新聞

煮茶論戰／關鍵紅牌 罰出瑞士鐵桶破綻

壓軸八強賽的阿根廷和瑞士之戰，是一場天分的攻擊足球對抗鐵血防守，衛冕軍阿根廷原本凶多吉少，但七十二分鐘出現的紅牌成為轉捩點，瑞士防守壓力劇增下最終崩盤，阿根廷透過球星個人能力和戰術調度化解了危機，拿到最後一張四強門票。

世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

八強賽壓軸登場的衛冕軍阿根廷，昨天碰瑞士再陷入苦戰，正規時間雙方一比一戰平，靠延長賽阿爾瓦雷斯攻進超前球，傷停補時馬丁尼茲補射破網，才辛苦以三比一淘汰瑞士，搶下最後一張四強門票，離衛冕只差兩勝。

世足賽／挪威廉航場外插賭 輸球「當一天英國航空」

在本屆世足賽八強賽，英格蘭隊以二比一逆轉勝挪威隊，歷經延長賽勇闖四強賽。賽後，一家挪威廉航依約將社媒ＩＧ官方帳號的標誌，換成英國國航「英國航空」標誌。

世足賽／「迷因型」巨星！俏皮哈蘭德 圈粉無數

暌違廿八年重返世界盃的挪威，在超級球星哈蘭德領軍下淘汰五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊挺進八強，締造隊史最佳成績，昨天面對英格蘭也率先攻破球門，但最終以一比二遭逆轉，無緣挺進最終四強，延長賽中提前退場的哈蘭德仍說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」

世足賽／貝林漢再進2球 擠進金靴獎競爭行列

英格蘭昨天靠當家球星貝林漢包辦兩記進球，以二比一擊敗挪威，晉級最終四強，已經追平隊史次佳紀錄，有望終結一九六六年迄今剛好六十年的「冠軍荒」，貝林漢和隊長凱恩也有望挑戰「金靴獎」。

豪門對決世足爭冠 世界前4包辦4強

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。