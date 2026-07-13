世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

八強賽壓軸登場的衛冕軍阿根廷，昨天碰瑞士再陷入苦戰，正規時間雙方一比一戰平，靠延長賽阿爾瓦雷斯攻進超前球，傷停補時馬丁尼茲補射破網，才辛苦以三比一淘汰瑞士，搶下最後一張四強門票，離衛冕只差兩勝。

這是阿爾瓦雷斯本屆第一顆進球，第一一二分鐘破網的他說：「我的情緒都釋放了，我非常高興。即使我們人數有優勢，我們也堅持戰鬥到了最後一刻。我們知道終會進球，我們欣喜若狂。」

瑞士前一場戰到「ＰＫ大戰」淘汰哥倫比亞，昨天也以嚴密防守限制阿根廷進攻，但主力前鋒恩博洛第七十二分鐘經ＶＡＲ檢視後被判假摔，領到個人第二張黃牌下累積成紅牌出場，讓瑞士陷入少一人劣勢。儘管正規賽仍和阿根廷戰平，延長賽仍失手，讓瑞士教練雅金怒說：「我不明白ＶＡＲ怎麼能做出那種決定。」

苦戰晉級的阿根廷，當家球星「獅王」梅西昨天沒能進球，世界盃個人單屆進球數停在第八顆，連續進球場次停在第九場，淘汰賽連續進球也停在連六場，但開賽第十分鐘就傳出助攻讓麥克阿列斯特頭錘破網，個人助攻數累積第十次，再寫下世界盃新猷。

阿根廷四強將對決「三獅軍團」英格蘭，兩隊最著名的世界盃對決就是一九八六年八強賽，阿根廷靠馬拉度納「上帝之手」下以二比一奪勝。

這將是梅西生涯首度碰英格蘭，他表示對自家球隊有信心，「這支球隊已經習慣了，無論對手是誰都能踢好比賽」。