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世足賽／英國球迷赴海外觀賽 英外交部籲勿濫用急難救助

中央社／ 倫敦12日專電

2026世足賽

4年一度的國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽6月登場、7月中旬結束，吸引英國足球迷赴世界各地觀賽。英國外交部近日分享各地駐外使館歷來接獲的幾個最「不尋常」領事協助請求，委婉提醒民眾勿濫用急難救助。

考量暑期是英國民眾海外旅遊旺季，英國外交部近日再次提醒，出國前應參考外交部發布的各國旅遊安全與法規指引，並訂閱免費的資訊更新即時通報。

外交部另分享幾個「不尋常」的領事協助請求，以引導民眾對駐外館署能夠、或者應當提供的協助有合理認知。

英國外交部列舉的案例包括有旅居喬治亞共和國的英國公民詢問，他的兩隻寵物是否能取得英國公民身分，以利牠們在海外獲得外交保護。

此外，曾有在約旦旅遊的英國民眾致電大使館詢問，該到哪裡挑染頭髮。英國駐法大使館則曾接獲民眾「報案」，他們把轎車停在巴黎艾菲爾鐵塔（EiffelTower）附近，如今卻遍尋不著，請使館協助尋車。

還有英國籍旅客對旅館客房的淋浴溫度、以及餐廳供應的餐飲品質相當不滿，要求大使館出面解決問題，並向業者索取賠償。此外，英國駐外使館曾接獲民眾洽詢，是否能代訂活動票券。

根據英國外交部領務聯絡中心主任麥道高（FraserMcDougall）發布的聲明，外交部人員一向樂於盡己所能，向身在海外的英國公民提供協助，並為此感到自豪。不過，外交部「無法協助找回遺失的車輛，也無法告知該去哪裡觀賞足球賽」。

官方統計顯示，英國各駐外使館（含領事館）去年總計處理了超過32萬8000則領事協助請求，平均每天接獲近900通電話。

根據外交部列舉的項目，英國駐外使館能夠提供的領事協助包括在民眾護照失竊時，簽發緊急旅行文件（ETD），以利民眾返國或繼續行程；就當地法規、安全風險、文化風俗差異，或者如何聯繫當地官方機構，提供建議；以及協助民眾取得必要的緊急醫療支援。

此外，駐外使館也能對在海外遭逮捕、拘留或羈押，或者為刑事案件被害人的公民提供協助，並向當地相關單位就英國公民遭受的待遇提出關切。不過，一大重要前提是英國官方「無法干預他國司法程序」。

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