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世足賽／挪威廉航場外插賭 輸球「當一天英國航空」

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
廉價航空挪威穿梭航空。路透
廉價航空挪威穿梭航空。路透

2026世足賽

在本屆世足賽八強賽，英格蘭隊以二比一逆轉勝挪威隊，歷經延長賽勇闖四強賽。賽後，一家挪威廉航依約將社媒ＩＧ官方帳號的標誌，換成英國國航「英國航空」標誌。

英國航空也發文向挪威隊致意，表示英挪在球場上是對手，場下永遠是朋友。

賽前，廉航「挪威穿梭航空」在ＩＧ向英國航空隔空下戰帖，挪威隊和英格蘭隊對決時，若挪威隊輸了，挪威穿梭航空願將ＩＧ官方帳號的標誌換成英國航空，為期一天，反之亦然，英國航空也必須「願賭服輸」。

賽後，挪威穿梭航空大方履約，除將ＩＧ官方帳號的標誌換成英國航空標誌，並發文表示，儘管挪威隊在本屆世足賽的旅程已告一段落，但這次友誼且「趣味趣味」的賭局將永遠留在彼此心裡，也祝英格蘭隊和英國航空在緊接著的四強賽一切順利，「衷心希望你們真的能將奪冠的足球金杯帶回家」還有一張圖寫著「英格蘭隊與英國航空，踢得漂亮」。

英航也留言大讚挪威隊踢得漂亮，並幽默稱讚挪威穿梭航空的「新標誌」很好看，同時在ＩＧ發文，感謝穿梭航空提出挑戰。

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