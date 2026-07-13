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世足賽／「迷因型」巨星！俏皮哈蘭德 圈粉無數

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
挪威哈蘭德（左）與英格蘭貝林漢賽後擁抱，惺惺相惜。法新社
挪威哈蘭德（左）與英格蘭貝林漢賽後擁抱，惺惺相惜。法新社

2026世足賽

暌違廿八年重返世界盃的挪威，在超級球星哈蘭德領軍下淘汰五屆冠軍「森巴軍團」巴西隊挺進八強，締造隊史最佳成績，昨天面對英格蘭也率先攻破球門，但最終以一比二遭逆轉，無緣挺進最終四強，延長賽中提前退場的哈蘭德仍說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」

英格蘭出生的哈蘭德，選擇代表父母家鄉挪威出賽，今年首次參加世界盃就展現「進球機器」實力，除昨天遭英格蘭限制，另外四戰共轟進七球（小組賽對法國沒有上場），率原本世界排名卅一的挪威一路晉級，最新排名狂升十二名到十九位；挪威球迷熱情相挺，從小組賽開始在北美各地滑起「維京戰船」，挪威奪勝後和球迷一同划船的慶祝動作更成美加墨世界盃一大亮點。

昨天不能再現划船慶祝儀式，哈蘭德仍形容，世界盃初體驗是「瘋狂旅程」，連續十四場國際賽進球紀錄告終的他說：「我們如何讓挪威在世界盃揚名，或許是讓我最感動的一件事情。」

一九五公分的哈蘭德常做出些有趣動作成「迷因」，世界盃的亮眼表現讓他圈粉無數，廿五歲的他坦言，八強止步結果雖讓人難以接受，但相信這屆世界盃改變了挪威，「我說過很多次了，我們為挪威建立了些什麼，關鍵在於保持這種狀態，因為我們已經證明，成為世界足球強國是可能的。」哈蘭德希望能激勵挪威的年輕人，讓他們相信是有機會穿上挪威球衣在世界舞台奔馳。

英格蘭致勝功臣貝林漢與哈蘭德兩人間的深厚情誼，在這次世足也受到各界關注，昨天遭淘汰後，哈蘭德仍擁抱貝林漢，受訪時也讚賞貝林漢的表現。貝林漢受訪時也說，哈德蘭是世界上最好的球員之一，永遠是他的兄弟。

帶領挪威締造隊史最佳成績的總教練索爾巴肯透露，昨天哈蘭德下半場已經拚到抽筋，延長賽將他換下場的決定並不困難，「他五場比賽為我們攻進七顆球，是精彩無比的世界盃表現。」

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