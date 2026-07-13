世足賽／貝林漢再進2球 擠進金靴獎競爭行列

英格蘭昨天靠當家球星貝林漢包辦兩記進球，以二比一擊敗挪威，晉級最終四強，已經追平隊史次佳紀錄，有望終結一九六六年迄今剛好六十年的「冠軍荒」，貝林漢和隊長凱恩也有望挑戰「金靴獎」。

英格蘭雖排名、身價都遠優於挪威，但北歐代表前一場淘汰五屆冠軍巴西，頭號球星「進球機器」哈蘭德近況正好，且哈蘭德和貝林漢私交甚篤，都讓這場歐洲對決充滿話題。

挪威昨天也成先破網的一方，對巴西傳出兩次助攻的廿二歲中場謝爾德魯普第卅六分鐘起腳，球擊中門住後反彈進門，讓挪威先馳得點。

前一場對墨西哥就獨進兩球的貝林漢，上半場補時階段在多人防守下勁射破門，讓兩隊上半場一比一戰平。延長賽他再扮英雄，第九十三分鐘隊友羅傑斯遠射被挪威門將尼蘭擋下，但貝林漢直接補刀，個人單場第二顆進球讓英格蘭驚險以二比一闖進四強。

貝林漢兩場比賽四顆進球後本屆累積六球也追上凱恩，僅落後並列八球的阿根廷「獅王」梅西和法國巨星姆巴佩，以及遭到淘汰的哈蘭德的七球。

儘管贏球，英格蘭主帥圖赫爾仍批評了球隊表現，「結果很棒，我們進入最後四強，很不可思議，但我對球隊的表現並不滿意。」圖赫爾表示，球員投入的程度毋庸置疑，但比賽內容失誤連連、速度不夠快、缺乏穩定性，「今天我們是運氣不錯。」

貝林漢緩頰說，挪威是強勁對手，有時比賽未必能贏得漂亮，但英格蘭仍是獲勝一方。

貝林漢賽後也和曾在德甲多特蒙德隊當隊友的哈蘭德互相擁抱，哈蘭德也大讚好友身手，有「梅開二度」表現並不意外，「我認為他是世界上最佳球員之一，而且是中場，可以進球，也能運球突破場上任何球員。」他還形容英格蘭是支幸運的隊伍，「因為每個人都會想要貝林漢在隊伍中。」

英格蘭足球傳奇貝克漢和妻子維多利亞昨天帶著子女一同見證英格蘭贏球，他賽前一天曾到訓練基地和學弟們碰面，隊長凱恩透露貝克漢勉勵大家，「感謝前輩特別前來祝福和激勵。」