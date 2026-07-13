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世足賽／世界前4包辦世足4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
阿根廷梅西（左）興奮地跳到麥克阿列斯特（中）身上，慶祝對瑞士的第一個進球。這一球由梅西開角球助攻，麥克阿列斯特頭錘破網。美聯社
阿根廷梅西（左）興奮地跳到麥克阿列斯特（中）身上，慶祝對瑞士的第一個進球。這一球由梅西開角球助攻，麥克阿列斯特頭錘破網。美聯社

2026世足賽

美加墨世界盃最終四強昨天全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以三比一擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，台灣時間十六日凌晨三點將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過六十年的「連霸魔咒」。

本屆四強由世界排名前四的「無敵艦隊」西班牙、衛冕軍阿根廷、「高盧雄雞」法國和「三獅軍團」英格蘭占據，部分歸功國際足球總會（ＦＩＦＡ）針對本屆賽事調整，將世界前四隊伍分列不同賽區，只要四隊都取得小組第一，準決賽前就不會碰頭。

ＦＩＦＡ的「劇本」成功實現，世界前四名的隊伍首次會師四強，台灣時間十五日凌晨三點將由法國和西班牙交手，隔天換英格蘭和阿根廷對決。

英格蘭昨天在延長賽中以二比一擊敗首度踢進八強的挪威，挪威的頭號球星哈蘭德此役受到英格蘭防線嚴密看管，未能取得進球，還因傷在延長賽時提前被換下場，讓他情緒一度潰堤落淚。他在賽後受訪時說，淚水是遺憾自己沒能帶領國家再往前一步。

阿根廷當家球星「獅王」梅西剛在賽事期間度過卅九歲生日，六度參賽是史上紀錄的他，昨和瑞士比賽沒有進球，世界盃連續進球場次停在第九場，淘汰賽連續進球也停在第六場，但開賽第十分鐘就傳出助攻，累積世界盃第十次，再寫賽事新猷，一人包辦世界盃賽史進球王和助攻王。

梅西本屆賽會已經攻進八球、史上累積廿一球，昨天進球數雖停滯，目前八球仍和法國當家球星姆巴佩並列領先，有機會角逐「金靴獎」；在梅西領軍下，阿根廷卅二強賽力退維德角、十六強賽在落後兩球下奇蹟連進三球逆轉埃及，昨再淘汰瑞士，離衛冕只差兩勝，有機會挑戰自一九六二年巴西奪冠後，就沒有任一球隊衛冕成功的「連霸魔咒」。

已是最後一次參賽的梅西強調，再踢進四強很不容易，除要享受更要把握連霸機會，接續要好好休息、恢復體力，準備個人生涯首次面對英格蘭。

阿根廷是一九七八年、一九八六年和上屆冠軍，晉級四強的另三支歐洲勁旅英格蘭、西班牙和法國也都有世界盃登頂經歷，英格蘭一九六六年奪下首冠後就再沒捧起冠軍盃，西班牙二○一○年迎接第一座金盃也是目前唯一；擁有兩次冠軍的法國前兩屆都踢進最終決賽，本屆在超級球星姆巴佩領軍下，將挑戰連三屆晉級決賽紀錄。

挪威在八強賽輸給英格蘭後，挪威當家球星哈蘭德難掩落寞。美聯社
挪威在八強賽輸給英格蘭後，挪威當家球星哈蘭德難掩落寞。美聯社

世足戰報 2026美加墨世足 挪威 英格蘭 阿根廷 法國

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