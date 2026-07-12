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世足賽／維德角門將揚威世足 新物種以他為名表敬意

中央社／ 馬德里12日綜合外電報導
維德角門將沃齊尼亞(前)，回國時受到英雄式歡迎。 路透
維德角門將沃齊尼亞(前)，回國時受到英雄式歡迎。 路透

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維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）在本屆世界盃首戰逼和西班牙，表現令球迷驚豔，熱愛足球的西班牙生物學家奧蒂亞就以沃齊尼亞的名字，為一種新發現的海蛞蝓命名。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，奧蒂亞（Jesus Ortea）在加勒比海發現這種體型微小、顏色鮮紅的軟體動物，以Aldisa vozinha為牠命名，並特意在世足賽期間發表。

奧蒂亞在論文中寫道：「我們選擇以vozinha來命名，是為了向沃齊尼亞致敬…他在維德角隊史首場世界盃會內賽對陣紅衣軍團（西班牙）時，扮演了重要角色。」

「這個物種的色彩，就是在向那項成就致意。」

40歲的沃齊尼亞成為本屆賽事的驚奇人物之一，不但幫助維德角打進淘汰賽，在32強對上世足衛冕軍阿根廷時，再度有出色的表現，雖然最終於延長賽後落敗，仍令人印象深刻。

現年75歲的奧蒂亞是奧維亞多大學（University ofOviedo）榮譽教授，長年在大西洋島國維德角群島周邊海域從事研究，2023年獲維德角頒發功績勳章。

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