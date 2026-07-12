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世足賽／挪威止步8強 索爾洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

中央社／ 邁阿密12日綜合外電報導
挪威球員索爾洛特(右)。 法新社
挪威球員索爾洛特(右)。 法新社

2026世足賽

挪威隊在世界盃足球賽8強賽遭英格蘭隊逆轉以1比2吞敗，前鋒索爾洛特上半場不傳球給哈蘭德，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的，被網友痛批「自私」。

香港「南華早報」報導，挪威隊昨天在美國邁阿密（Miami）於延長賽後以1比2敗給英格蘭，無緣晉級4強，這場比賽的討論焦點卻非球星哈蘭德（ErlingHaaland）的表現。

比賽開始後，挪威隊的史德魯普（AndreasSchjelderup）率先破網。上半場第44分鐘，挪威隊反擊時，原本有望再下一城。

當時索爾洛特（Alexander Sørloth）單挑英格蘭的史東斯（John Stones），一旁的哈蘭德完全沒人防守，形成2打1的局面。

但索爾洛特沒有選擇傳球，反而是持續帶球，直到英格蘭後衛回防到位，隨後索爾洛特在一次笨拙的盤球失誤後起腳射門，球折射後被英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）輕鬆沒收。

幾分鐘過後，「三獅軍團」的貝林翰（JudeBellingham）追平比分，之後又於延長賽上演「梅開二度」，終場挪威隊便以1比2止步。

西甲馬德里競技（Atletico Madrid）前鋒索爾洛特犯下這種失誤，引來網友痛批「愚蠢」、「自私」，還有人寫說，「索爾洛特應該在挪威接受叛國罪審判」。

不少球迷也湧入索爾洛特的社群媒體Instagram，在他6天前上傳的最新貼文下，留言質問他傳球有這麼難嗎？

其中一則留言寫道：「你當時有3個選擇，一、傳給哈蘭德，二、傳給哈蘭德，三、傳給哈蘭德，而你什麼都沒做。」

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