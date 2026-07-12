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世足賽／將迎來生涯首度對決英格蘭 梅西：感覺很特別

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
世足賽八強戰阿根廷對陣瑞士於11日在堪薩斯市，由阿根廷隊獲勝。阿根廷球王梅西賽後高舉雙手慶祝。美聯社
世足賽八強戰阿根廷對陣瑞士於11日在堪薩斯市，由阿根廷隊獲勝。阿根廷球王梅西賽後高舉雙手慶祝。美聯社

2026世足賽

英格蘭與阿根廷將於台灣時間7月16日凌晨3時展開世界盃4強賽。體育媒體ESPN報導，儘管英格蘭和阿根廷在世界盃歷史上交手多次，但這是阿根廷球王梅西首度在國際賽事上，代表阿根廷對陣英格蘭。梅西表示，他感覺很特別。

英格蘭和阿根廷目前為止在世界盃一共交手5次，最近一次是在2002年世界盃小組賽。英格蘭以1比0獲勝。梅西是在2005年才進入阿根廷國家隊。

梅西告訴ESPN：「關於1986年英格蘭和阿根廷的比賽，我所看見和記得的畫面，都是阿根廷人不斷觀看和重溫的影片和照片。但我認為，我們這支球隊無論遇到的對手是誰，都已經很習慣去踢好各種足球比賽了。顯然，與英格蘭交手很特別，因為他們是一支傳統強權，而對抗強權的比賽總是格外精彩。就我個人而言，這是我第一次與英格蘭交手。我幾乎和所有強隊都踢過球，唯獨沒碰過英格蘭，所以這點也讓比賽變得格外美好。我們會好好去體會這場比賽的本質：這是一場對陣強權的世界盃準決賽，對手是支偉大的球隊。我們會努力調整到最佳狀態，再次上場拼搏。」

阿根廷傳奇球王馬拉度納在1986年的「上帝之手」進球，以及連過5人破門至今仍是英格蘭球迷揮之不去的夢魘。英格蘭足球傳奇貝克漢1998年的紅牌事件則是英阿兩隊交鋒史上的另一個爭議時刻。這次再度對決可說承載了兩隊數十年的恩怨。這場比賽獲勝的隊伍，將對上法國與西班牙4強賽的勝方。法國和西班牙的4強賽將於台灣時間7月15日凌晨3時開踢。

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