世足賽／哈蘭德為世界看見挪威感動 看好新世代有信心拚足球強國
挪威今天在世界盃足球賽以1比2敗給英格蘭，可惜止步8強。但當家球星哈蘭德表示，他對於這次國家隊讓世界看見挪威感到感動，也認為這次他們的表現已激勵新一代挪威年輕人。
法新社報導，英格蘭今天在美國邁阿密的賽場上靠著貝林翰（Jude Bellingham）梅開二度晉級4強，哈蘭德（Erling Haaland）則在連續第15場代表挪威參加的正式比賽首次未能進球。
不過，哈蘭德在本屆世界盃出賽的4場比賽合計攻入7球，帶領睽違28年踢進世界盃的挪威闖入8強，包括在16強賽以梅開二度淘汰曾5度奪冠的強隊巴西。
現年25歲的哈蘭德賽後表示：「令我最感動的一件事，可能是我們如何讓世界看見挪威。今後我們可望在歐冠盃、世界盃和其他所有比賽達到一定成績，因為我們這一代非常棒。」
他還說：「這一切讓挪威年輕人有了動力，相信身穿國家隊衣服登上世界大舞台是可能的。」
近幾週哈蘭德在全球知名度大增，他的強大進球能力及在場外的親和力，為他在美國吸引一波波新粉絲。
哈蘭德認為，挪威隊過去6週「如坐雲霄飛車般的」經歷，改變了他自己，也改變挪威。他期盼挪威能挾著在美國獲得的聲勢，在未來幾年成為足壇強國。
哈蘭德表示：「我說過很多次，挪威正在建立一些成績，關鍵是要維持下去，因為我們已經展現，成為世界最強足球國家之一不是夢。」
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